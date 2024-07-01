4 ay önce eşi Tolga Savacı'yı kaybetmişti! Nermin Bezmen'in oğlu da yoğun bakımda...

80'li yıllarda Yeşilçam'ın ünlü oyuncularından olan Tolga Savacı, 2015 yılında yazar Nermin Bezmen ile hayatını birleştirerek ABD'ye yerleşmişti.

Tolga Savacı, mart ayında geçirdiği kalp krizi sonucu 60 yaşında hayatını kaybetti. Savacı'nın ölümü sonrası tarifsiz bir acı yaşayan eşi Nermin Bezmen zor günler geçiriyordu.

Bezmen için bir acı durum daha yaşandı. Oğluyla fotoğrafını paylaşan Nermin Bezmen takipçilerinden dua istedi.

Bezmen "Sevenlerimiz, dualarınız şu an yoğun bakımdaki canım oğlumla buluşsun dilerim… İkinci göz ağrım, annelik mutluluğum, gururum, Yaradan seni bana, bizlere bağışlasın… Evine, ailene sağlıkla dön yavrum…" dedi.

OĞLU YOĞUN BAKIMDA

Nermin Bezmen oğlunun durumunun stabil olduğunu fakat hâlâ yoğun bakımda olduğunu şu sözlerle duyurdu:

"Benim biricik oğlum, zen ve rind Cazımaçim, yaradan o güzel yüreğini aşkla, sanatla çarpması için sana, seni bizlere bağışladı, bağışlasın! Yüreği sevgi dolu, şefkatli sayfa arkadaşlarım, yağmur gibi akan dualarınıza minnettarım. Oğulcuğumun stent operasyonundan sonra durumu stabil, ancak henüz yoğun bakımda. Dualarınızı esirgemeyin lütfen. Tanrım tüm hastalara şifa, hasta yakınlarına sabır, kuvvet versin!

Sevgiyle kalın!"





