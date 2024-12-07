4 eşi dayanamadı gitti! Yeni yıl hediyelerini şimdiden hazırladı: "5 karım olduğu için pahalıya mâl oldu"

MYNET|DIŞ HABERLER 37 yaşındaki sosyal medya fenomeni Arthur O' Urso geçtiğimiz yıllarda bir kilisede 27 yaşındaki Luana Kazaki ile yasal olarak evli olmasına rağmen 8 kadınla daha hayatını birleştirerek toplam 9 eşe sahip olmuştu. Ancak yıllar içinde eşlerinden bazılarıyla kıskançlık nedeniyle sorunlar yaşadığı için ayrıldığını belirten Urso şimdilerde 5 eşiyle birlikte yaşıyor. Urso eşleriyle her şeyi eşit olarak paylaştıklarını söylerken günler öncesinde yeni yıl hazırlıklarını tamamladı.

NeedToKnow'a verdiği demeçte Urso eşlerine hediye seçimi konusunda da adil davrandığını dile getirerek, "Eşlerimin adil olmasına dikkat ederim. Onlara limit tanıyorum ve hediyelerini seçmelerini istiyorum. Hediyeler mücevherden teknoloji aletlerine, hatta kısa seyahatler gibi deneyimlere kadar uzanıyor.Amaç her birinin kendini özel ve değerli hissetmesi. 5 eşle Noel organize etmek kolay değil. Hediyeleri seçmek, akşam yemeğini planlamak ve aile ziyaretlerini koordine etmek dahil olmak üzere en az üç ay önceden planlamaya başlıyorum" dedi.

ÖZGÜR AŞK KONAĞINDA KUTLAMA

Aile ziyaretleri konusunda yıllık bir rotasyon sistemi kullandıklarını belirten Urso, "Her yıl eşlerimin ailelerinden biri, bizimle bir gün geçirmek üzere seçiliyor. Özgür aşk konağımızda bol yemek, müzik ve birlikteliğin olduğu büyük bir kutlama yapıyoruz. Ayrıca bu anı daha da unutulmaz kılmak için geleneksel yemeklerden oluşan özel bir akşam yemeği hazırlıyoruz. Bazı farklılıklara rağmen onlarla saygılı bir ilişkim var ve onlar da benim yaşam tarzımı anlıyor ve kabul ediyorlar." ifadelerini kullandı.