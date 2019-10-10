HABER

4. ITUC-AP Asya Pasifik Bölgesel Konferansı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 15:45 | Son Güncelleme

Konfederasyonu-Asya Pasifik Bölgesel Örgütünün 4.

Konfederasyonu-Asya Pasifik Bölgesel Örgütünün 4. Bölgesel Konferansı 7-9 Ekim 2019 tarihlerinde Tokyo’da gerçekleştirildi.Toplam 34 ülkedeki 59 ulusal konfederasyona üye 23 milyon işçiyi temsil eden uluslararası sendikalar katıldı.
İşin Geleceği, Sendikal Örgütlenme, Mülteciler, Sendikal Hak ve Özgürlükler, Temel ILO Sözleşmeleri, Asya Pasifik Bölgesindeki ekonomik ve siyasi gelişmeler konferansın konu başlıkları oldu. Konferansta TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, ITUC-AP’nin en üst karar alma organı alan Bölgesel Genel Konsey ve Yönetim Kurulu asil üyeliğine seçildi. Atalay aynı zamanda ITUC-AP’nin Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütecek. ITUC-AP’nin Genel Başkanlığına Anthony Felix ve Genel Sekreterliğine Shoya YOSHIDA tekrar seçildiler.

İşte harekatta kullanılan silahlarİşte harekatta kullanılan silahlar
Erciş'te çocuklar sinema TIR'ında film izlediErciş'te çocuklar sinema TIR'ında film izledi
Üniversite öğrencileri, Tuz Gölü'nde çöp topladıÜniversite öğrencileri, Tuz Gölü'nde çöp topladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'nin operasyonunun ardından Esad rejiminden açıklama

Türkiye'nin operasyonunun ardından Esad rejiminden açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'harekat'la ilgili yeni açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'harekat'la ilgili yeni açıklama

İbrahim Tatlıses'ten 'Barış Pınarı Harekatı' yorumu

İbrahim Tatlıses'ten 'Barış Pınarı Harekatı' yorumu

Anne memureye esnek çalışma yolda

Anne memureye esnek çalışma yolda

Barış Pınarı'nda iki köy terörden arındırıldı! Akar'dan açıklama

Barış Pınarı'nda iki köy terörden arındırıldı! Akar'dan açıklama

ABD Senatosu'ndan Türkiye'ye karşı skandal hamle!

ABD Senatosu'ndan Türkiye'ye karşı skandal hamle!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Komandolar gecenin karanlığında böyle ilerledi!

Komandolar gecenin karanlığında böyle ilerledi!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Bakanlık duyurdu: Türkiye mücadeleye devam edecektir

Bakanlık duyurdu: Türkiye mücadeleye devam edecektir

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beyoğlu'nda el yapımı bomba bulundu

Beyoğlu'nda el yapımı bomba bulundu

Canlı yayında keskin nişancı tüfeği atışı! İşte o anlar

Canlı yayında keskin nişancı tüfeği atışı! İşte o anlar

Tel Abyad'da YPG/PKK'lılar silahlarını bırakarak kaçtı

Tel Abyad'da YPG/PKK'lılar böyle kaçtı!

Son dakika: Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Çok sayıda yaralı var

Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Çok sayıda yaralı var

Mardin'de 17 kişiye 'Barış Pınarı' gözaltısı

Mardin'de 'Barış Pınarı' operasyonu! Gözaltılar var

Başsavcılıktan 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

O paylaşımlarla ilgili flaş gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.