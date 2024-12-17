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  4. 4 küçük çocuklarını aylarca kafese kilitlediler! Savunmaları 'pes' dedirtti: "Güvenlikleri için yaptık"

4 küçük çocuklarını aylarca kafese kilitlediler! Savunmaları 'pes' dedirtti: "Güvenlikleri için yaptık"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
17.12.2024 09:32
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Amerika Birleşik Devletleri'nin Minnesota eyaletine bağlı Red Wing bölgesinde yaşayan Benjamin ve Christina Cotton çifti 4 küçük çocuğunu evlerinde bulunan demir kafese kilitledi. Çift tutuklanmalarının ardından mahkemedeki ifadelerinde çocuklarını güvenlikleri için kafese kilitlediğini söyledi.

4 küçük çocuklarını aylarca kafese kilitlediler! Savunmaları 'pes' dedirtti: "Güvenlikleri için yaptık"

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Minnesota eyaletinde yaşayan Benjamin ve Christina Cotton çifti çocuk işkencesi, 4 çocuğa kötü muamele ve 4 çocuğu ihmal etme suçlamasıyla tutuklandı. CBS News , ABC'nin iştiraki KSTP ve Post Bulletin'e göre çift çocuklarını kendi yaptıkları kafese kilitledi. Çocukların sğalık durumundan endişelenen bir kişinin polise ihbar etmesi üzerine durum ortaya çıktı.

"ÖLMELERİNİ ENGELLEMEK İSTEDİM"

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İhbar üzerine Red Wing polisi ve bir sosyal hizmet görevlisinden oluşan bir müfettiş Cottons'ların evine bir baskın düzenledi. Yatak odasında köpek evini anımsatan demirlerden oluşan bir kafeste 2 yaşında bir çocuk buldu. Beş ve yedi yaşlarındaki iki çocuk da odadaki ranza şeklindeki bir ranzada bulundu. Ayrıca bodrum katındaki yatak odasında 9 yaşında bir çocuğun serbest halde bulunduğu bildirildi.

Ebeveynler olay yerindeki görüntülerin raporlanmasının sonucunda tutuklandı. Christina, çocukların ölmesini önlemek için kilit altında tutulduğunu ve genellikle geceleri kilitlediğini söyledi. Sabahları geç saatlerde uyandığını için çocukları kontrol edemediğini söyleyen cani anne onların güvenliği için böyle bir yol tercih ettiklerini dile getirdi.

ÇOCUKLARI HER ŞEYİ ANLATTI

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KSTP'ye göre, çocuklarla yapılan görüşmelerde Christina ve Benjamin tarafından çok sert bir şekilde dövüldüklerini, ellerinin arkalarından koli bandıyla bağlandığı, işler yapılmadığında kemerle vuruldukları ve kafeste tutuldukları için geceleri tuvalete gidemedikleri gibi birçok çocuk istismarı vakası bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Amerika çocuk istismarı
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