4 sene sonra yeniden! Siyaset kulisleri bu görüşmeye kilitlendi yeni aday belli oluyor

Türkiye 2023 seçimlerine doğru giderken ittifaklar da netleşmeye devam ediyor. Millet İttifakı, Cumhur İttifakı ile sol partiler ve HDP tarafından oluşturulan Emek ve Özgürlük İttifakı'nın ardından dördüncü ittifak sesleri yükselmeye başladı. Siyaset kulislerini hareketlendiren habere göre milliyetçi-ulusalcı olarak görülen Memleket Partisi ve Zafer Partisi'nin de bir ittifak oluşturabileceği öne sürülüyor. Bugün konuyla ilgili sürpriz de bir gelişme yaşandı.

MUHARREM İNCE İLE ÜMİT ÖZDAĞ GÖRÜŞECEK

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bugün saat 17.00'da bir araya gelecek. İki liderin görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklama yapması bekleniyor.

CUMHURBAŞKANI ADAYI BİLE BELLİ

Öte yandan iki lider arasında bir mutabakata varılması halinde bu ittifakın Cumhurbaşkanı adayının Muharrem İnce olacağı da iddialar arasında.



