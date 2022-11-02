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Ümit Özdağ'dan 'Süleyman Soylu'ya tehdit' açıklaması! 'Tarihe geçtim'

02.11.2022 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik sosyal medya paylaşımından dolayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında 'tehdit' suçundan fezleke düzenlemesiyle ilgili açıklamada bulundu. Özdağ, "Cumhuriyet tarihine ilk kez bir İçişleri Bakanı'nı tehdit eden siyasi parti lideri olarak geçtiğimin farkındayım" dedi. İşte Özdağ'ın dikkat çeken açıklamaları...

Ümit Özdağ'dan 'Süleyman Soylu'ya tehdit' açıklaması! 'Tarihe geçtim'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Eskişehir'e geldi. Kent merkezinde esnafı ziyaret eden Özdağ, daha sonra partisinin il başkanlığına geçti. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik sosyal medya paylaşımından dolayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında 'tehdit' suçundan fezleke düzenlemesiyle ilgili açıklamada bulundu.

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'SOYLU'YA DAVA AÇMAYI DÜŞÜNDÜNÜZ MÜ?'

Özdağ, "Bugün Eskişehir'e gelirken basına bir haber düştü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, benim İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya hakaret ettiğime dair bir fezleke hazırlamış ve bunu da mayıs ayında attığım bir tweete dayanarak tehdit ettiğimi ifade ederek bu fezlekeyi hazırlamış. Böylece Cumhuriyet tarihine ilk kez bir İçişleri Bakanı'nı tehdit eden siyasi parti lideri olarak geçtiğimin de farkındayım. Doğrusu Sayın Ankara Cumhuriyet Başsavcısı'na buradan seslenmek istiyorum. Televizyonlara çıkıp benim hayvandan aşağı olduğumu söyleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya bana hakaretten dolayı dava açmayı düşündünüz mü? Sayın başsavcı, bu dönem de gelip geçecek. Türk devleti geri gelecek. Türk devleti sınıra geri gelecek. Türk devleti Türk Silahlı Kuvvetleri'ne geri gelecek. Türk devleti polise, jandarmaya geri gelecek ama unutmayın; Türk devleti Adalet Bakanlığı'na da geri gelecek. O zaman tekrar konuşacağız bu konuyu" diye konuştu.

(DHA)

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