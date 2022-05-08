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  4. 4 şişe kolonya içti, hayatını kaybetti!

4 şişe kolonya içti, hayatını kaybetti!

08.05.2022 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’de 61 yaşındaki şahıs, sabah saatlerinden itibaren aralıklarla 4 şişe kolonya içti. İçtiği kolonyalar nedeniyle zehirlenen adam fenalaşarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

4 şişe kolonya içti, hayatını kaybetti!

Edinilen bilgilere göre, Alpu’nun Bozan Mahallesi’nde yaşayan 61 yaşındaki H.I. isimli erkek şahıs, sabah saatlerinden itibaren aralıklarla evde bulunan 4 şişe kolonyayı içti. İçtiği kolonyalardan dolayı zehirlenen ve evinde fenalaşan H.I., ailesi tarafından çağırılan 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

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TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Bilinci kapalı durumda hastaneye getirilen H.I., yoğun bakımda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kolonya Eskişehir
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