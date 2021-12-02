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4 terörist daha teslim oldu

02.12.2021 19:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 1'i gri kategoride olmak üzere 4 teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

4 terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı terör örgütü PKK mensubu 4 kişinin ikna yoluyla teslim olduğunu açıkladı.

2021'DEKİ SAYI 186'YA YÜKSELDİ

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor. 4 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu. İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1’i terörden arananlar listesinde Gri Kategoride olmak üzere 4 terör örgütü mensubu bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 2011 ve 2014 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Suriye, İran ve Irak’ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 186’ya yükseldi" denildi.

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Anahtar Kelimeler:
pkk İçişleri Bakanlığı
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