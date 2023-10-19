4 yaşındaki Çinli çocuk, 5 aylık kız kardeşini boğulmaktan kurtardı! Kahramanlık anları güvenlik kamerasına yansıdı

Çin'in Guangdong eyaletinin Guangzhou bölgesinde 4 yaşındaki bir çocuk henüz yürümeye başlamayan kız kardeşini yaptığı yardım sayesinde boğulmaktan kurtardı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 5 aylık bebeğin yatakta tek başına uygun oynadığı ve kazara battaniyenin bebeğin yüzünü kapattığı anlar yer aldı. Yaklaşık 10 saniye boyunca battaniyenin altında kalan bebek 4 yaşındaki ağabeyinin müdahalesi sayesinde kurtarıldı.

"OĞLUMA MİNNETTARIM"

Şans eseri, 4 yaşındaki çocuk kardeşinin durumunu görünce içeri daldı ve iki eliyle battaniyeyi kaldırdı. Kız kardeşinin güvenliğini sağladıktan sonra ağabey benzer bir durumun yaşanmaması için battaniyeyi kardeşinin uzağına bile attı.

O sırada oturma odasında çalışan iki çocuk annesi, durumu güvenlik kamerası sisteminde fark etti. Yaşadığı olayın kendisinde büyük bir travma yarattığını dile getiren anne, "Oğluma çok minnettarım. Kendisi çok cesur ve akıllıdır. Aynı zamanda diğer ebeveynleri de çocuklarının ihmal nedeniyle tehlikeye düşmesine izin vermemeleri konusunda uyarmak istiyorum" dedi.