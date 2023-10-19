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    4. Aralarındaki 47 cm'lik boy farkı sosyal medyanın gündemine yerleşti! İlişkileri sosyal medyanın ilgisini çekti

    Aralarındaki 47 cm'lik boy farkı sosyal medyanın gündemine yerleşti! İlişkileri sosyal medyanın ilgisini çekti

    19.10.2023 10:58 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyada aralarındaki boy farkı nedeniyle dikkatleri üzerine çeken Ashlyn Bischoff ve Dylan Porter ilişkilerini düzenli olarak paylaşıyor. Ashlyn Bischoff 158 cm ve sevgilisi Dylan Porter 205 cm uzunluklara sahipler. Aralarındaki 47 cm'lik boy farkıyla sosyal medyayı şaşkına çeviren çift ilişkilerinin detaylarını yayınlayınca ilgi çekti.

    Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Ashlyn ve Dylan isimli bir çift sık sık aralarındaki boy farkı sayesinde sosyal medyanın gündemine yerleşti. İkili, boy farkının kendileri için pek bir anlam ifade etmediğini iddia etse de sosyal medya kullanıcılarının hedefi oldu. Bazı sosyal medya kullanıcılarının bazıları ilişkilerinin detaylarını merak ederken bazıları ise aşkın her şeyin üstesinden gelebileceğini ifade etti.

    SOSYAL MEDYADAN TEPKİ ÇEKTİ

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    Çift günlük hayatlarından bazı kesitler paylaştıkları bir sosyal medya paylaşımına imza atınca sosyal medya kullanıcılarının hedefi oldu. Bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Uzun boylu erkeklerin kısa kızlarla olması bana tuhaf geliyor" yorumunu yaptı.

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    Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Onu kucağına alma şekli sanki onun çocuğuymuş gibi tuhaf ve bu kesinlikle hayır." yorumunu ekledi. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Boy farkı yasa dışı olmalı" dedi.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya ilişki sorunları

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