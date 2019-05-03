40 yıllık bakır rölyef sanatçısı, eğitmen olmak istiyor

Can ÇELİK/ADANA, (DHA) - ADANA’da 40 yıllık bakır rölyef sanatı ustası Fikret Direk (70), yaş sınırına takıldığı için halk eğitim merkezlerinde eğitmenlik yapamıyor. Hem geçimini sağlamak hem de sanatını gençlere öğretmek için eğitim vermek isteyen Direk, yardım eli bekliyor.

Merkez Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi’ndeki evinin bir odasında çalışmalarını yürüten 3 çocuk babası Fikret Direk, uzun yıllar TIR şoförlüğü yaptığını fakat yaşından dolayı SRC belgesinin iptal edilip işten çıkarıldığını söyledi. İşsiz kaldıktan sonra emekli maaşı da olmadığı için 40 yıldır uğraştığı bakır rölyef sanatı üzerine iş bulmak istediğini ve bunun için kaymakamlığa başvurduğunu belirten Direk, "Kaymakam Bey beni Halk Eğitim Merkezi’ne gönderdi. Orada beni işe aldılar. Fakat daha sonra yaşımdan dolayı sıkıntı çıktı. Öğretmen olamadım. Aslında gençlerde de bu sanatı öğrenmek adına yoğun talep vardı. Yazık oldu" dedi.

ALMANYA’DA ÖĞRENDİ

1979 yılında Almanya’da iken bakır işleme kursuna gittiğini ve orada bu sanatı öğrendiğini söyleyen Direk, yıllar içinde bu sanattan gelir elde edemediği için sadece yakınlarına eser üretip verdiğini belirtti. Eşiyle yalnız yaşadığını ve ikisinin toplamda 1200 TL yaşlılık maaşı aldığını belirten Direk, şöyle konuştu:

"Onun 600 lirasını kiraya veriyoruz, kalan 600 lirayla da geçinmeye çalışıyoruz. Bu da beni çok zorluyor. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan özel bir izin istiyorum. 500 gün prim günüm eksik. Bunu tamamlamak istiyorum öğretmen olarak. Bu sanatı gençlere öğretmek istiyorum. Gençler, 'Fikret Amca bize de öğret' diyor. Bu işi aşk ile yapıyorum. Bu sanatın ne olduğunu bilmiyorlar. Türkiye genelinde arasan 15-20 kişi ancak çıkar bunu yapan. Adana'da zaten sadece ben varım. Benim amacım bilgilerimi aktarmak, insanlara öğretmek. Bu sanatı mezarıma götürecek halim yok. Yetkililere sesleniyorum. Beni duysunlar."