400 bin liralık aracını parçalara ayırdı! Planı 'pes' dedirtti

Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı kırsal Sarıkamış Mahallesi mevkisindeki boş arazide parçalara ayrılmış otomobili görenler, jandarma ekiplerini aradı. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, otomobilin çekiciyle araziye getirilip, bırakıldığını tespit etti. Kısa süreli araştırmalar sonunda aracın O.Ö.'ye ait olduğu ortaya çıktı.

DÜŞÜK FİYATTAN ALIP PARÇALARI YENİDEN MONTE EDECEKMİŞ

Gözaltına alınan O.Ö. ifadesinde, 400 bin lira değerindeki aracına haciz koyulduğunu, bu nedenle yakalama çıkartıldığını anlattı. O.Ö., kardeşi C.Ö. ile aracın aksamlarını söküp, çekiciyle boş araziye bıraktırdıklarını, yapılacak icra satışında da düşük fiyata satın alıp, parçaları yeniden monte edeceğini söyledi.

Kaynak: DHA

