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43 bin ürün denetiminde 2 milyon 769 bin TL ceza

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 11:35 | Son Güncelleme

NİĞDE Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Metin Bitim, ülke genelinde 2019 yılının ilk 10 ayında 43 bin 827 farklı marka ve model ürünün denetlendiğini, 10 bin 670 adet ürünün uygunsuz bulunduğunu 2 milyon 769 bin 546 TL idari para cezası uygulandığını söyledi.  Bakanlığın insan sağlığı can ve mal güvenliği için tehdit oluşturan üreticiler açısından caydırıcı olmaya çalıştığına dikkat çeken Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Metin Bitim, bu çerçevede 2019 yılının ilk 10 ayında en fazla denetlenen ürün gruplarından ilk 3'ünün 12 bin 13 adet taşınabilir basınçlı ekipmanlar, 9 bin 623 adet elektrikli ekipmanlar ve 7 bin 995 adet enerji verimliliği ürün grubu olmak üzere toplamda 43 bin 827 farklı marka ve model ürünün denetlendiğini belirtti.

43 bin ürün denetiminde 2 milyon 769 bin TL ceza

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Metin Bitim, ülke genelinde 2019 yılının ilk 10 ayında 43 bin 827 farklı marka ve model ürünün denetlendiğini, 10 bin 670 adet ürünün uygunsuz bulunduğunu 2 milyon 769 bin 546 TL idari para cezası uygulandığını söyledi.
Bakanlığın insan sağlığı can ve mal güvenliği için tehdit oluşturan üreticiler açısından caydırıcı olmaya çalıştığına dikkat çeken Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Metin Bitim, bu çerçevede 2019 yılının ilk 10 ayında en fazla denetlenen ürün gruplarından ilk 3'ünün 12 bin 13 adet taşınabilir basınçlı ekipmanlar, 9 bin 623 adet elektrikli ekipmanlar ve 7 bin 995 adet enerji verimliliği ürün grubu olmak üzere toplamda 43 bin 827 farklı marka ve model ürünün denetlendiğini belirtti.
Bu ürünlerin 10 bin 670 adedinin uygunsuz bulunduğunu belirten Bitim, "Uygunsuz bulunan ürünler arasında ilk 3 sırayı 9 bin 847 adet taşınabilir basınçlı ekipmanlar, 278 adet asansör, 277 adet elektrikli ekipmanlar almıştır. İnsan sağlığı can ve mal güvenliği oluşturan 74 ürünün piyasaya arzı yasaklanmış ve bu ürünlerden daha önce piyasaya arz edilenlerin toplatılmasına karar verilmiştir. Yine bu süreçte tespit edilen uygunsuzluklar için toplam 2 milyon 769 bin 546 TL idari para cezası uygulanmıştır" dedi.
'TOPLATILMA KARARI VERİLEN ÜRÜNLERİ KULLANMAYIN'
Bakanlığın yapıcı yaklaşımlarına rağmen piyasaya teknik düzenlemesine uygun olmayan veya güvensiz ürün arz edenler hakkında gerekli idari yaptırımlar uygulandığını belirten Bitim, "Güvensiz olması nedeniyle hakkında toplatma kararı verilen bir ürünü evinde kullanan vatandaşımız bu ürünü iade etmez ve kullanmaya devam eder ise yapılan denetimin sonuç doğurması beklenemez. Ya da benzer şekilde evde kullanmış olduğunuz ve elektrik kaçırdığını fark ettiğiniz bir elektrikli ısıtıcıyı bize ihbar etmezseniz bir başka evde bu ısıtıcı dolayısıyla kazalar ve hatta ölümler yaşanabilir. Bu nedenle ürün güvenliği konusunda halkımızda farkındalık ve bilinç oluşturulması çok önemlidir. Aerosol kaplar, asansörler, ateks, basınçlı ekipmanlar, elektrikli ekipmanlar, enerji verimliliği, gaz yakan cihazlar, makinalar, kazanlar, otomotiv, pil aküler, piroteknik ürünler, sivil patlayıcılar gibi sanayi ürünleri denetim kapsamımızdadır. Bakanlık olarak ne kadar denetim yaparsak yapalım halkımızın bu konuda bilinçli olmaması durumunda gerçekleştirilen denetimler tam anlamıyla sonuç doğurmuyor" diye konuştu. Bitim, denetim kapsamında şikayet sahiplerine yapılan işlemler hakkında mevzuatın belirlediği süreler içerisinde bilgi verdiklerini, şikayet sahibinin bilgilerini de gizli tutarak muhafaza ettiklerini sözlerine ekledi.
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