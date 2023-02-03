46/2-e trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 46/2-e trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Trafik cezaları içinde tır, kamyon, otobüs gibi büyük araçları ilgilendiren cezalardan biri 46/2-e Trafik cezasıdır. 46/2-e Trafik cezası, büyük araçların sağ şeritten gitme zorunluluklarını ifade eder. 46/2-e trafik cezası kamyon, tır gibi büyük araçların sağ şeridi kullanma zorunluluğunu gösterir. Kamyon, tır, otobüs gibi büyük araçların mecbur kalmadıkları sürece sol şeridi kullanmamaları gerekir. 46/2-e trafik cezası, bu kuralları ihlal eden sürücülere uygulanır.

46/2-e trafik cezası nedir?

46/2-e kodu, Karayolları Trafik Kanunun 46. maddesindeki açıklamaya göre büyük araçların sol şeridi kullanmama, sağ şeritten gitme zorunluluğudur. Sol şerit sadece geçiş şeridi olarak kullanılır. Yollarda gidişe ayrılan birden fazla şerit bulunuyorsa, bu şeritler sağ şerit olarak belirlenmiştir. Sol şerit geçiş şeridi olduğu için büyük araçların bu şeritten gitmesi yasaktır. 46/2-e trafik cezası maddesi ihlalin konusu büyük araçların sağ şeridini ihlal etmeleridir. 46/2-e trafik cezası tutarı her yeni yıl ile birlikte yeniden düzenlenir. Bu cezanın 20 ehliyet ceza puanı bulunuyor.

46/2-e trafik cezası kimlere uygulanır?

46/2-e trafik cezası büyük araçların sağ şeridi kullanmasının zorunlu olmasıdır. Motosiklet, otomobil, kamyonet, panelvan, minibüs ve otobüs dışındaki araçları

kullanırken yani büyük araçlar zorunda kalmadıkça sol şeridi kullanmamaları gerekir. Bu kuralları ihlal eden büyük araç sürücülerine 46/2-e trafik cezası uygulanır. Trafik cezası uygulaması ile birlikte araç sürücüsünün ceza puanına 20 puan eklenir.

46/2-e trafik cezası tutarı nedir?

46/2-e trafik cezası tutarı 1.979 TL olarak belirlenmiştir. Erken ödeme indirimi kapsamında 46/2-e trafik cezası tutarı 1.484,25 TL olur. 46/2e ceza maddesi yol kullanıcıları olarak uymak zorunda olduğumuz bir maddedir. Gerek ceza gerek trafik kazası kusur oranı maddesi olduğunu da bilmemiz gerekir. 46-2e kusur oranı ise birden fazla kusurlu taraf olması durumunda %25 “tali kusur” sayılır. Ancak belirlenen bu oran değişiklik gösterebilir. Genel olarak sigorta şirketleri kusur oranını %25 olarak kabul eder.



