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47/1-c trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 47/1-c trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

19.01.2023 00:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trafikte can ve mal güvenliğini sağlayabilmek için bazı kurallar ile çeşitli önlemler alınmıştır. Bu kurallara da, cezaları ayırt edebilmek için belirli kodlar verilmiştir. Trafikte belirlenen ceza kodlarından biri de 47/1-c trafik cezası kodudur. 47/1-c trafik cezası alan bir kişi kurallardan birini ihlal etmiştir. Trafikteki kural ihlallerini engellemek için belirlenen trafik cezalarından biri olan 47/1-c trafik cezası nedir?

47/1-c trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 47/1-c trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Trafikteki kural ihlallerini engellemek için belirlenen trafik cezalarından biri de 47/1-c trafik cezasıdır. 47/1-c trafik cezasına göre sürücülerin trafik işaret levhalarına uymaması sonucu trafiği ihlal cezai işlemi uygulanır. 47/1-c trafik cezası, sürücülerin trafik işaret levhalarına uymaması sonucu trafiği ihlal cezai işlemidir. Karayolları Trafik Kanunu’nda trafik levhalarına ve cihazlarına uyulmaması yasaktır. Bu kuralı ihlal eden sürücüye ceza uygulanır. Aynı zamanda ceza puanı da verilir. Sürücülere uygulanan bu ceza her yıl yeniden güncellenir.

47/1-c trafik cezası nedir?

47/1-c trafik cezası maddesi ihlalin konusu trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretlemeleri ile gösterilen ya da belirtilen hususlara uymamaktır. "Trafik işaret ve kurallarına uyma zorunluluğu" başlıklı madde kapsamında 47/1-c trafik cezası işlemi uygulanır. Trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretlerine uyulmaması hâlinde 47/1-c trafik cezası tutarı uygulanır.

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47/1-c trafik cezası kimlere uygulanır?

Trafik işaretlerine uymayan, trafik kurallarını ihlal eden sürücülere 47/1-c trafik cezası uygulanır. 2023 yılında bu maddeye uymayan ve trafik kurallarını ihlal eden sürücülere idari para cezası uygulanır. 47/1-c trafik cezasına itiraz için Sulh Ceza Hakimlikleri’ne şahsen müracaat şartı aranır. Ceza uygulanan sürücünün 47/1-c trafik cezasına neden itiraz ettiğini belirten dilekçe sunması gerekir. Dilekçeye ek olarak; 47/1-c trafik ceza fotokopisi, ruhsat fotokopisi, kimlik fotokopisi, ehliyet fotokopisi ve varsa haklı olduğunu belirten somut delil ile başvuru yapmaları gerekir.

47/1-c trafik cezası tutarı nedir?

2023 yılı için 436 TL olarak belirlenmiştir. 47/1-c trafik cezası tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ödenmesi halinde ceza alan sürücünün ödemesine %25 indirim uygulanır. Bu durumda ödenmesi gereken tutar 327 TL olarak hesaplanır. Sürücünün sürücü belgesine de 20 ceza puanı işlenir.


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