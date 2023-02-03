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48/8 trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 48/8 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

19.01.2023 18:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her sürücü trafik kurallarına uymakla yükümlüdür. Şehir içi trafiğinde düzen sağlayabilmek, yayalar ve sürücüler için kaza risklerini ortadan kaldırmak için sürücülerin uyması zorunlu olan bazı trafik kuralları belirlenmiştir. Kara yolları denetleme şube müdürlüğü, vergi idaresine bağlı olarak bazı trafik cezaları geliştirmiştir. Bu trafik cezaları, bazı kodlar aracılığı ile birbirinden ayrılıyor. Bu kodlardan biri de 48/8 trafik cezasıdır. Peki, 48/8 trafik cezası maddesi ihlalin konusu nedir?

48/8 trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 48/8 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Trafikte yaşanan kazaların büyük bir çoğunluğunun nedeni maalesef ki sürücülerin uyuşturucu ya da uyarıcı madde etkisindeyken araç kullanmalarıdır. İşlek ya da tenha olsun, yolun durumu nasıl olursa olsun bu tarz maddelerin etkisi altında olan sürücülerin, can ve mal kaybı yaşanmaması ya da hayati durumlarla karşı karşıya kalmaması ve hem kendi hayatını hem başkalarının hayatını hem de çevreyi korumak için bu maddeler etkisindeyken araç kullanmamaları gerekir.

48/8 trafik cezası nedir?

Trafikte güvenliği sağlamak için uygulana cezalardan biri de 48/8 Trafik cezasıdır. Uyuşturucu ya da uyarıcı madde ile araç kullanan sürücüler 48/8 Trafik cezası ile hem para cezası öder hem de 20 ceza puanı alır. 48/8 trafik cezası maddesi ihlalin konusu uyuşturucu ya da uyarıcı madde alarak araç kullanmanın yasak olmasıdır. Bu kuralı ihlal eden sürücülere Karayolları Trafik Kanunu gereğince 48/8 trafik cezası uygulanır. Karayolları Trafik Kanunu'nda “Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin etkisi altında araç sürme yasağı” olarak ifade edilen 48. maddesi uyarınca cezai işlem uygulanır. Sürücülere uygulanan bu ceza her yıl güncellenir.

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48/8 trafik cezası kimlere uygulanır?

e-Devlet üzerinden plaka sorgulaması yapan vatandaşlar, 48/8 trafik cezası ile karşılaşabilir. 48/8 trafik cezası kodunun ihlal konusu ise uyuşturucu ya da uyarıcı madde alarak araç kullanmaktır. Bu kurala uymayan sürücülere 48/8 trafik cezası uygulanır. Uyuşturucu ya da uyarıcı madde kullanımı ile trafiğe çıkan sürücüler 48/8 trafik cezasına tabi olur. Bu cezaya göre sürücünün hem ödeme yapması gerekir hem de 20 ceza puanı uygulanır. Trafikte can ve mal kaybını ortadan kaldırmak için uygulanan bu cezalar, trafiğin düzenini sağlamada da önemli bir yere sahiptir. Ayrıca bu cezayı alan sürücülerine ehliyetlerine 5 yıllığına el konulur.

48/8 trafik cezası tutarı nedir?

Bu cezaya göre sürücülerin 2023 yılı düzenlemelerine göre 20.977 TL ödemesi gerekir. Bu tutar 48/8 trafik cezası uygulanan herkes için aynıdır. Trafik cezalarını erken ödeme imkanlarından yararlanarak da ödemek mümkündür. 48/8 trafik cezasını erken ödeme indirimi %25’tir. 48/8 trafik cezası alan bir sürücü erken ödeme indiriminden yararlandığında 48/8 trafik cezası tutarı olarak 15,732,75 TL öder.


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trafik cezası

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