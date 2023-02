47/1-d trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 47/1-d trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Trafik kuralları sadece can güvenliğini sağlamak için değil, kişilerin seyir halindeyken yolculuk konforu ve trafik stresinin azalmasında da büyük önem taşır. Gelişmiş ülkelerde güvenli trafik akışlarına baktığımız zaman herkesin bu kurallara uyduğunu görebiliriz. Her yıl trafik kuralları ile ilgili yeni düzenlemeler yapılır. Trafikte gerekli olan asayişi sağlamak üzere; yolcu, sürücüler ve yayaların can ve mal güvenliğinin sağlanması içinde belli kurallar uygulanır. Bu kurallardan bazıları trafik polisi olmasa fa trafik levhalarına uymak, uyarı tabelalarını dikkate almak gibi sıralanabilir.

47/1-d trafik cezası nedir?

47/1-d trafik ceza kodu trafik kurallarına, yasaklara ve yükümlülüklere uymamak anlamına gelir ve kanunlara göre suç teşkil eder. 47/1-d trafik cezası maddesi ihlalin konusu trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan yönetmelikte belirtilen diğer kurallara ve zorunluluklara uymamaktır. Sürücülerin aldığı bu ceza, maddi bir yaptırıma tabi tutulur.

47/1-d trafik cezası kimlere uygulanır?

Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan yönetmelikte belirtilen diğer kurallara ve zorunluluklara uymayan sürücüler, 47/1-d trafik cezası kapsamında ceza alır. Sürücüler idari para cezasını ödemekle yükümlü olduğu gibi ceza puanına da 20 puan eklenir. Sürücülerin trafik kurallarına çok daha özen göstermeleri için üretilen çözümler, trafik düzenini sağlamakta faydalı oluyor. Kurallara uyan sürücüler hem kendi can güvenliklerini hem de diğer sürücülerin can güvenliklerini sağlamak için önemli bir adım atmış oluyor.

47/1-d trafik cezası tutarı nedir?

2023 yılı itibarıyla 47/1-d ceza kuralını ihlal eden sürücüler, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında belirlenmiş olan 47/1-d trafik cezası tutarı olarak 436 TL idari para cezası öder. Ceza alan sürücüler, 15 gün içerisinde ödeme yapması hâlinde %25 indirimden yaralanabilir. Böylece 47/1-d ceza kuralını ihlal eden sürücüler, indirimli olarak 327 TL ödeme yapabilir