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48/9 trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 48/9 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

20.01.2023 00:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trafik kuralları, sürücülerin ve yayaların can ve mal güvenliğini sağlamak, trafikte belli bir düzen oluşturmak için oldukça önemli bir yere sahiptir. 48/9 trafik cezası maddesi ihlalin konusu alkolmetreye üflememek, olarak bilinen trafik cezası maddesidir. Alkol testini reddeden sürücüler 48/9 trafik cezası alır. Her sürücünün kendi sorumluluklarını yerine getirmesi ve trafik kurallarına uyması gerekir. Peki, 48/9 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir?

48/9 trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 48/9 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Trafik kazalarının büyük bir çoğunluğu alkol ya da başka bir uyaran madde etkisinde olan sürücüler yüzünden kaynaklanır. Alkol ya da bu gibi uyarıcı maddeler etkisinde olan kişilerin araç kullanması keslinlikle yasaktır. Trafik kazalarının ve can kayıplarının yaşanmaması için bu kurala uyulması zorunludur. Trafik kuralları içinde alkollü araç kullanımı kesinlikle yasaktır. Alkollü olmamasına rağmen alkol testini reddedenler de dâhil olmak üzere alkollü olarak testi reddeden sürücüler 48/9 trafik cezası uygulanır.

48/9 trafik cezası nedir?

48/9 trafik cezası maddesi ihlalin konusu yaralanmalı ya da ölümlü, veya kolluk kuvvetlerince müdahale edilen maddi hasarlı trafik kazasına karışma hâli de dâhil olmak üzere, uyuşturucu ya da uyarıcı maddelerin ve alkolün kandaki miktarını tespit amacıyla kollukça teknik cihazların kullanımını reddetmedir. Alkolmetre ile nefesteki ve kandaki alkol oranını tahmini olarak ölçen cihazdır. Bu cihaz aracı ile alkollü araç kullana sürücülerin kaç promil alkollü olduğu belirlenir. Bir sürücü alkolmetreye üflemeyi kabul etmezse cezai işlem alır. 48/9 trafik cezası, testi kabul etmeyen sürücülere uygulanır. Alkollü araç kullanıldığı için değil kısacası alkolsüz bir sürücü de ölçümü reddettiyse bu yaptırımlarla karşı karşıya kalır.

Trafik görevlileri tarafından uyuşturucu ya da uyarıcı madde ölçümü yapılmasına müsaade etmeyen ancak bu maddeleri kullandığı konusunda şüphe oluşturan sürücülere 5271 sayılı Kanun'un adli kolluğa ilişkin hükümleri gereğince mahalli zabıtaya teslim edilir. Mahalli zabıta tarafından yürütülen soruşturma takip edilir ve sonuca göre 2918 sayılı Kanun gereğince işlem yapılır. Ayrıca 2918 Kanun gereğince verilmiş olan idari para cezalarının tamamının tahsil edilmiş olması durumunda sürücü belgesi, geri alma süresi sonunda iade edilir.

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48/9 trafik cezası kimlere uygulanır?

48/9 trafik cezası, Karayolları Trafik Kanunu'na göre sürücülere uygulanan bir cezadır. Ayrıca bu cezayı alan sürücüler trafikten men edilir. Bunun yanı sıra sürücü belgeleri de 2 yıllığına geçici olarak alınır. Alkollüyken üflemeyi kabul eden kişilerin ehliyetine 6 ay el konulurken üflemeyi kabul etmeyenler için bu süre 2 yıla çıkıyor. Trafikte can ve mal güvenliğini sağlamak için getirilen trafik kuralları tüm sürücülerin trafikte en büyük sorumluluklarıdır.

48/9 trafik cezası tutarı nedir?

48/9 trafik cezası, alkol testini yapmayı kabul etmeyen sürücüye uygulanır. 48/9 trafik cezası para cezası ile sınırlı değildir aynı zamanda sürücü 20 ehliyet ceza puanı da alır. 48/9 trafik cezası tutarı 2023 yılı için 11.645 TL olarak belirlenmiştir. 48/9 trafik cezası tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ödenmesi halinde %25 indirim uygulanır. Bu durumda 48/9 trafik cezası tutarı 8.733,75 TL olarak ödenir.

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trafik cezası

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