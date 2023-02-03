HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Kamu
  4. 48/5 trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 48/5 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

48/5 trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 48/5 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

19.01.2023 01:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karayolları Denetleme Şube Müdürlüğü ve Vergi Dairesi bazı trafik cezaları belirlemiştir. Bu trafik cezalarının her birinin açıklamasını içeren trafik ceza kodları bulunur. Trafik ceza kodları trafik cezalarının birbirinden ayrılmasında oldukça önemli bir yere sahiptir. Trafik ihlallerinde uygulanan trafik ceza kodlarından biri de sıklıkla karşımıza çıkan 48/5 trafik ceza kodudur. Peki, 48/5 trafik cezası nedir?

48/5 trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 48/5 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Trafik kurallarının ihlalini azaltmak ve trafikte can güvenliğini sağlamak için bazı cezalar belirlenmiştir. 48/5 Trafik cezası da bu ceza çeşitlerinden biridir. 48/5 Trafik cezası, alkollü araç kullanan sürücülere uygulanan trafik cezasıdır. 48/5 trafik cezası maddesi ihlalin konusu hususi otomobil, 0,50 promil üzerinde alkollü olarak kullanmak, diğer araçları ise 0,20 promil üzerinde alkollü olarak kullanmaktır. 48/5 trafik cezası, sürücülere uygulanan bir para cezasıdır.

48/5 trafik cezası nedir?

48/5 trafik cezası maddesi ihlalin konusu alkollü araç kullanma trafik kuralını ihlal eden sürücüler için belirlenmiş bir trafik cezasıdır. 48/5 trafik ceza kodu seyir hâlindeyken alkollü araç kullanmayı ifade eder. Alkollü araç kullanan sürücülere belirlenen promil sınırını aşması hâlinde trafik cezası uygulanır. 48/5 trafik cezası, birkaç farklı tutara tabidir. Bu cezayı alan kişilerin sürücü belgelerine geçici olarak el konulur. Buna göre geriye doğru 5 yıl içerisinde bu cezanın 1 defa tekrarlanmasında 6 ay, 2 defa tekrarlanmasında 2 yıl ve 3 veya daha fazla tekrarlanmasında 5'er yıl olacak şekilde el konulur.

İlginizi Çekebilir

48/8 trafik cezası nedir?

48/8 trafik cezası nedir?

 48/9 trafik cezası nedir?

48/9 trafik cezası nedir?

49/3 trafik cezası nedir?

49/3 trafik cezası nedir?

 22 trafik cezası nedir?

22 trafik cezası nedir?

48/5 trafik cezası kimlere uygulanır?

Alkollü araç kullanma trafik kuralını ihlal eden sürücüler 48/5 trafik ceza kodu ile ceza alır. 48/5 trafik cezası tutarı her yıl yeniden düzenlenir. Alkollü araç kullananların belirlenen promil sayısını aşması durumunda trafik cezası alkollü sürücüye verilir. Bu cezalar internetten ya da PTT ve belirlenen bankalardan ödenebilir. İnternetten ödeme yapacak kişilerin e-devlet sistemine girerek ödeme yapmaları gerekir. 48/5 trafik cezası alan kişiler de erken ödeme indiriminden yararlanabilir.

48/5 trafik cezası tutarı nedir?

48/5 trafik cezaya tabi olan sürücü erken ödeme indiriminden de yararlanabilir. 48/5 trafik cezası 1. defada 4.064 TL ve % 25 indirimli olarak 3.048 TL uygulanır. 2. defada ise bu rakam 5.096 TL ve % 25 indirimli olarak 3.822 TL. belirlenmiştir. 3 ve 3'ten fazla olması durumunda 8.190 TL ve % 25 indirimli olarak 6.142,50 TL para cezası belirlenir. Ayrıca sürücünün ceza puanına da 20 ceza puanı olarak ehliyetine işlenir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emekli maaşı hesaplama formülü nedir? Emekli maaşı hesaplama formülü nedir?
Görüntüler ortaya çıktı! Annesi, kızını ölüme böyle götürmüşGörüntüler ortaya çıktı! Annesi, kızını ölüme böyle götürmüş
13 Şubat öncesi son seçim anketi! Yüzde 1,6'lık fark...13 Şubat öncesi son seçim anketi! Yüzde 1,6'lık fark...
Anahtar Kelimeler:
trafik cezası

En Çok Okunan Haberler

İkinci el konut projesi geliyor! 0,99'a kredi ve 180 ay vade

İkinci el konut projesi geliyor! 0,99'a kredi ve 180 ay vade

''Adana Demirspor Fenerbahçe maçında şike yapıldı'' dedi

''Adana Demirspor Fenerbahçe maçında şike yapıldı'' dedi

Cezaevinde liste yaptı, çıkar çıkmaz 'intikam' planını devreye soktu!

Cezaevinde liste yaptı, çıkar çıkmaz 'intikam' planını devreye soktu!

Kulisler hareketlendi! İki parti Cumhur İttifakı'na mı katılıyor?

Kulisler hareketlendi! İki parti Cumhur İttifakı'na mı katılıyor?

Akşener formülü hazır! CHP'nin planı kulislere sızdı: "Adaylığını açıklamayacak"

Akşener formülü hazır! CHP'nin planı kulislere sızdı: "Adaylığını açıklamayacak"

Ev sahibinden 'pes' dedirten oyun! Gerçeği güvenlik kameraları ortaya çıkardı

Ev sahibinden 'pes' dedirten oyun! Gerçeği güvenlik kameraları ortaya çıkardı

İlginizi Çekebilir

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.