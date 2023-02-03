48/5 trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 48/5 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Trafik kurallarının ihlalini azaltmak ve trafikte can güvenliğini sağlamak için bazı cezalar belirlenmiştir. 48/5 Trafik cezası da bu ceza çeşitlerinden biridir. 48/5 Trafik cezası, alkollü araç kullanan sürücülere uygulanan trafik cezasıdır. 48/5 trafik cezası maddesi ihlalin konusu hususi otomobil, 0,50 promil üzerinde alkollü olarak kullanmak, diğer araçları ise 0,20 promil üzerinde alkollü olarak kullanmaktır. 48/5 trafik cezası, sürücülere uygulanan bir para cezasıdır.

48/5 trafik cezası nedir?

48/5 trafik cezası maddesi ihlalin konusu alkollü araç kullanma trafik kuralını ihlal eden sürücüler için belirlenmiş bir trafik cezasıdır. 48/5 trafik ceza kodu seyir hâlindeyken alkollü araç kullanmayı ifade eder. Alkollü araç kullanan sürücülere belirlenen promil sınırını aşması hâlinde trafik cezası uygulanır. 48/5 trafik cezası, birkaç farklı tutara tabidir. Bu cezayı alan kişilerin sürücü belgelerine geçici olarak el konulur. Buna göre geriye doğru 5 yıl içerisinde bu cezanın 1 defa tekrarlanmasında 6 ay, 2 defa tekrarlanmasında 2 yıl ve 3 veya daha fazla tekrarlanmasında 5'er yıl olacak şekilde el konulur.

48/5 trafik cezası kimlere uygulanır?

Alkollü araç kullanma trafik kuralını ihlal eden sürücüler 48/5 trafik ceza kodu ile ceza alır. 48/5 trafik cezası tutarı her yıl yeniden düzenlenir. Alkollü araç kullananların belirlenen promil sayısını aşması durumunda trafik cezası alkollü sürücüye verilir. Bu cezalar internetten ya da PTT ve belirlenen bankalardan ödenebilir. İnternetten ödeme yapacak kişilerin e-devlet sistemine girerek ödeme yapmaları gerekir. 48/5 trafik cezası alan kişiler de erken ödeme indiriminden yararlanabilir.

48/5 trafik cezası tutarı nedir?

48/5 trafik cezaya tabi olan sürücü erken ödeme indiriminden de yararlanabilir. 48/5 trafik cezası 1. defada 4.064 TL ve % 25 indirimli olarak 3.048 TL uygulanır. 2. defada ise bu rakam 5.096 TL ve % 25 indirimli olarak 3.822 TL. belirlenmiştir. 3 ve 3'ten fazla olması durumunda 8.190 TL ve % 25 indirimli olarak 6.142,50 TL para cezası belirlenir. Ayrıca sürücünün ceza puanına da 20 ceza puanı olarak ehliyetine işlenir.



