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5 aydır sürüyordu: Plüton Retrosu sonunda bitiyor! Bu 4 burç için şans kapıları açılıyor

Astrolojide dönüşüm, güç ve yeniden doğuşla ilişkilendirilen Plüton'un geri hareketi sona eriyor. 15 Ekim 2026'da Kova burcunda ileri hareketine başlayan Plüton, bazı burçlar için beklenen değişimlerin önünü açabilir. Bu dört burç, özellikle para, ilişkiler ve kişisel kararlar konusunda yeni bir sayfa açılabilir.

5 aydır sürüyordu: Plüton Retrosu sonunda bitiyor! Bu 4 burç için şans kapıları açılıyor
Çiğdem Berfin Sevinç

Astrolojide Plüton, dönüşümü, güç mücadelelerini ve kişinin yüzleşmekten kaçındığı konuları temsil ediyor. Geri hareket ettiği dönemlerde içsel sorgulamaların ve geçmişle hesaplaşmaların öne çıktığı düşünülüyor. İleri hareketine dönmesiyle birlikte bu süreçte alınan kararların günlük hayata yansımaya başlayabileceği yorumlanıyor.

6 Mayıs'ta başlayan Plüton retrosunun sona ermesiyle özellikle sabit burçlar olarak bilinen bu 4 burç için yeni bir dönem başlayabilir. Ancak Venüs retrosunun 13 Kasım'a kadar sürmesi ve Merkür retrosunun 24 Ekim'de başlaması nedeniyle ilişkiler ve iletişim konularında değerlendirme süreci devam edebilir.
Plüton retrosunun bitişinden en çok etkilenecek 4 burç

5 aydır sürüyordu: Plüton Retrosu sonunda bitiyor! Bu 4 burç için şans kapıları açılıyor 1

1. BOĞA

Boğa burçları için son aylar güvenlik, para ve alışkanlıklar üzerine düşünme dönemi olmuş olabilir. Kendilerini güvende hissettiren ancak artık gelişimlerini engelleyen durumları sorgulamış olabilirler.

Plüton'un ileri hareketiyle birlikte Boğa burçları, aldıkları kararları hayata geçirmek için kendilerini daha hazır hissedebilir. Özellikle maddi konularda yeni seçenekleri değerlendirmek ve yaşam düzeninde değişiklik yapmak gündeme gelebilir. Artık kendilerine iyi gelmeyen alışkanlıkları geride bırakmak daha kolay olabilir.

5 aydır sürüyordu: Plüton Retrosu sonunda bitiyor! Bu 4 burç için şans kapıları açılıyor 2

2. ASLAN

Aslan burçları bu süreçte ilişkilerinde güç dengelerini sorgulamış olabilir. İş hayatında, arkadaşlıklarında veya romantik ilişkilerinde kendilerini yeterince ifade edemediklerini düşündükleri durumlarla karşılaşmış olabilirler.

Plüton'un ileri hareketiyle birlikte ilişkilerdeki belirsizliklerin azalması ve Aslan burçlarının kendi isteklerini daha açık dile getirmesi beklenebilir. Emeklerinin karşılığını almak ve kendilerini göstermek konusunda daha kararlı davranabilirler. Bu süreçte hangi ilişkilerin kendilerini desteklediğini fark etmeleri de mümkün.

5 aydır sürüyordu: Plüton Retrosu sonunda bitiyor! Bu 4 burç için şans kapıları açılıyor 3

3. AKREP

Plüton ile ilişkilendirilen Akrep burçları için bu dönem içsel yüzleşmelerle geçmiş olabilir. Güven sorunları, eski kırgınlıklar ve uzun süredir konuşulmayan meseleler yeniden gündeme gelmiş olabilir.

Plüton'un ileri hareketine geçmesiyle Akrep burçları, erteledikleri konuşmaları yapmaya ve beklettikleri kararları netleştirmeye daha istekli olabilir. Geçmişte yaşananları geride bırakmak ve duygusal açıdan rahatlamak ön plana çıkabilir. Her şeyi çevrelerine açıklamak zorunda hissetmeden kendi yollarını çizebilirler.

5 aydır sürüyordu: Plüton Retrosu sonunda bitiyor! Bu 4 burç için şans kapıları açılıyor 4

4. KOVA

Plüton'un kendi burçlarında ilerlemesi nedeniyle Kovalar, bu dönemde kimliklerini, hedeflerini ve hayata bakış açılarını sorgulamış olabilir. Kendilerini nasıl ifade ettikleri ve gelecekten ne bekledikleri konusunda önemli farkındalıklar yaşayabilirler.

Plüton retrosunun sona ermesiyle birlikte Kova burçları, uzun süredir düşündükleri değişiklikler için harekete geçme isteği duyabilir. Yeni projeler, farklı sosyal çevreler ve kişisel hedefler gündeme gelebilir. Önümüzdeki dönemde kendilerini daha iyi tanımaları ve hayatlarının yönünü belirlemeleri mümkün olabilir.

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