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5 çocuğun her birine 600 milyon TL düşüyormuş! Ferdi Tayfur'un servetinin duyan Berna Laçin bakın ne dedi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
08.01.2025 07:15
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Ferdi Tayfur'un serveti günlerdir gündemde. Adası bile bulunan Tayfur'un farklı birlikteliklerinden 5 çocuğu oldu. Mirası hesaplanan Ferdi Tayfur'un her çocuğuna iddialara göre tamı tamına 600 milyon TL düşüyor. Gülben Ergen'den sonra Berna Laçin de servet gündemine dair konuştu.

5 çocuğun her birine 600 milyon TL düşüyormuş! Ferdi Tayfur'un servetinin duyan Berna Laçin bakın ne dedi

Türk müziğinin usta sanatçılarından Ferdi Tayfur, 79 yaşında hayatını kaybetti. Ölümü, müzik dünyasında derin bir üzüntü yarattı. Binlerce seveni, Ferdi Tayfur'u şarkılarıyla anarken, sanatçının mirası da gündeme geldi.

80 daire, 7 villa ve Marmaris'te bir ada gibi değerli gayrimenkullerle tanınan Tayfur'un serveti, gayrimenkul yatırımlarıyla dikkat çekiyor. Tayfur'un bu büyük serveti, Ekol'de yer alan iddialara göre beş çocuğuna eşit olarak paylaştırıldığında her bir çocuk yaklaşık 600 milyon TL'lik bir pay alacak.

Ferdi Tayfur'un ölümünün ardından servet hesaplamaları yapılırken ünlü isimler de ölen sanatçının ardından servetinin konuşulmasına isyan ediyor. Gülben Ergen'den sonra Berna Laçin bu konunun gündem olmasına dair şunları söyledi:

Ferdi Tayfur’un serveti gündemde! İsyan etti: Malından... Ferdi Tayfur’un serveti gündemde! İsyan etti: Malından...
Marmaris'teki denize sıfır evi görüntülendi Marmaris'teki denize sıfır evi görüntülendi

"KEŞKE GÜZELCE YESEYMİŞ"

"Ferdi Tayfur’un elbette büyük bir serveti olacak, olmasa acayip olurdu.
Koskoca bin senenin Ferdi Tayfur’u hakkıdır. Keşke güzelce yeseymiş arkasından kopan kavga ve patırtıya bakınca üzülüyor insan."

Kızı Tuğçe'ye miras bıraktı mı? 5 milyon dolarlık yalı iddiası Kızı Tuğçe'ye miras bıraktı mı? 5 milyon dolarlık yalı iddiası

Öte yandan Ferdi Tayfur'un avukatı Hakan Tamgüç açıklamalarda bulunmuş ve "Ferdi Abi bana Tuğçe Hanım’ı mirasından men etmek istediğini söylemişti" demişti.

Anahtar Kelimeler:
Ferdi Tayfur miras
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