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5 KASIM SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI! Süper Loto nasıl oynanır? millipiyangoonline.com ile sorgulama

05.11.2023 18:31 | Son Güncelleme:
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Süper Loto sonuçları 5 Kasım Pazar akşam saatleri itibariyle şans oyunu severler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Süper Loto çekilişi haftanın üç günü gerçekleşiyor. 5 Kasım Pazar akşamı bu haftanın üçüncü çekilişi, Milli Piyango İdaresi tarafından yapıldı. Peki, SÜPER LOTO sonuçları açıklandı mı? 5 Kasım Süper Loto nasıl oynanır? millipiyangoonline.com ile sorgulama

5 KASIM SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI! Süper Loto nasıl oynanır? millipiyangoonline.com ile sorgulama

Süper Loto sonuçları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Süper Loto çekiliş sonuçları şans oyunu severler tarafından heyecanla takip ediliyor. Vatandaşlar çekiliş sonrasında 'Süper Loto sonuçları açıklandı mı?, Süper Loto en çok çıkan sayılar 2023' sorularının yanıtlarını araştırıyor. Süper Loto'da şansını deneyen vatandaşlar 5 Kasım Pazar akşamı çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi sitesinden öğrenebiliyorlar. Merakla beklenilen çekiliş sonuçlarını aşağıdaki link üzerinden ve haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz.

5 KASIM SÜPER LOTO SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Süper Loto'da bu akşam haftanın üçüncü çekiliş heyecanı yaşandı.

Süper Loto çekilişi 5 Kasım Pazar akşamı saat 21:30'da gerçekleştirildi. Çekiliş saatine kadar kupon doldurulabiliyor.

5 KASIM SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

5 KASIM SÜPER LOTO KAZANDIRAN SAYILAR

60 - 6 - 13 - 55 - 50 - 26

2 KASIM SÜPER LOTO SONUÇLARI

2 KASIM SÜPER LOTO SONUÇLARI açıklandı mı? 2 KASIM SÜPER LOTO SONUÇLARI açıklandı mı?

SÜPER LOTO NE KADAR DEVRETTİ?

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto'da 2 Kasım'da gerçekleştirilen son çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan çıkmışmamış ve büyük ödül devretmişti. Bu akşam yapılacak olan çekilişte Süper Loto ikramiyesi 22.887.784,88 ₺ olarak açıklandı.

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SÜPER LOTO HANGİ GÜNLER ÇEKİLİYOR?

Milli Piyangı İdaresi tarafından yapılan Süper Loto çekilişi, haftanın üç günü salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. Çekiliş saat 21.30'da yapılıyor.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

MPİ tarafından düzenlenen Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.

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