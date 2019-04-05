SİVAS (AA) - Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, "El birliği ile kavga etmeden, görüşerek, konuşarak, farklı fikirleri yan yana getirip hep birlikte bu milletin ortak aklını oluşturarak başaracağız. Ülkemiz için, milletimiz için, evlatlarımız için başaracağız ama illa ki başaracağız." dedi. Feyzioğlu, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla Sivas Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Feyzioğlu, burada yaptığı konuşmada, Sivas'ın Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı önemli bir kent olduğuna dikkati çekti. Hiçbir devletin kurulduktan ve bağımsızlığını sağladıktan sonra 100 yıl içerisinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti kadar birliğini korumak adına bu kadar şehit vermek zorunda kalmadığını dile getiren Feyzioğlu, "Biz şehitlerimizin kanlarıyla kurulduk, şehitlerimizin ve gazilerimizin büyük fedakarlıklarıyla ayakta dimdik duruyoruz." diye konuştu. - "Yargı, Cumhuriyet'in, milletimizin bekasının aynı zamanda teminatıdır" Türkiye üzerine senaryolar oynandığını, ülkenin milli birlik ve bütünlüğünün tehdit altına sokulmak istendiğini vurgulayan Feyzioğlu, şunları söyledi:

"Peki biz bunları nasıl alt ederiz? 'Yüzde 100'ümüz Türk milletiyiz, bu vatanın asli evlatlarıyız.' diyerek alt edebiliriz. Bunu konuşarak, birbirimizi farklı düşüncedeyiz diye hain, düşman ya da zararlı ilan ederek değil, birbirimizi ortak akla ulaşmak ve böylece gerçek anlamda milli iradeyi tecelli ettirmek adına dinleyerek, anlamaya çalışarak, saygı duyarak yapabiliriz. Bunun teminatı işte bugün burada en üst temsilcilerinin buluştuğu yargıdır. Yargı, Cumhuriyet'in, milletimizin bekasının aynı zamanda teminatıdır. İşte bu yargı hep söyleriz, iddiadan, savunmadan ve karardan oluşur ve buna kurucu unsur duruşu deriz. Bu, savunmadan da oluşur cümlesi yani savunmanın kurucu unsur olarak kabulü gerçekten ilgili herkesin içine sinmiş midir? Ben bugün sayın Yargıtay Başkanımızın, Sayın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcımızın ve Adalet Bakanımızın 5 Nisan Avukatlar Günümüzü kutlamak adına tarihte ilk kez bir araya gelmiş olmasını Türkiye'nin yüzünü adalet yolunda çağdaşlığa hiç kuşkusuz dönmüş olduğu ve yolundan asla geri kalmadan mücadeleye devam edeceği noktasında en önemli teminat olarak görüyorum. Bu tabloya baksınlar ve Türkiye'nin nereye doğru yolculuk ettiğini iyi niyetli olarak herkes okusun."

Avukatların da artık boğucu yaşam damarlarını kesen sorunlarını çözüme kavuşturmanın, Türkiye'nin yargı reformunda derhal başarması gereken bir adım olduğuna dikkati çeken Feyzioğlu, "Umut ediyorum, Adalet Bakanımız istişare ile hazırlanmasına kendilerinin çok büyük önem gösterdiği ortak aklı temsil edecek Yargı Reformu Stratejisini ve onun içinde de avukatlara yönelik pek çok haklı, doğru iyi düzenlemeyi ifade edecektir." dedi. Türkiye'nin muhakkak suretle en kısa zamanda mesleki kalitenin artmasını sağlamak adına hukuk alanındaki mesleklere girişte bir sınava ihtiyacı olduğuna değinen Feyzioğlu, bu sınavın hayati noktaya geldiğini dile getirdi. - "Hukuk fakültelerinin kalitesini artırmak zorundayız" Artık iş yapma zamanı olduğunu ifade eden Feyzioğlu, "Hukuk fakültelerinin kalitesini hep birlikte artırmak zorundayız. Sınav bu artırmada zorunlu, zorlayıcı unsur olacaktır. Öte yandan meslek alanlarını genişletmek, stajyer avukatların umudunu artırmak, hukuk fakültesinde okuyan 85 bin öğrenciye 'Mezun olduğumda ben ne yapacağım?' dedirtmemek adına çok ciddi, çok güzel önlemlerin uygulamaların hayata geçirileceğini biliyorum." değerlendirmesini yaptı.