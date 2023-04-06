500 erkekle cinsel ilişkiye girdiğini söyleyerek gündem yaratan OnlyFans fenomeninden yeni itiraf! “Ailem beni masum sanıyor”

OnlyFans fenomeni Kazumu Squirts ailesinin parasının kaynağına ve işine dair herhangi bir bilgisi olmadığını söyleyerek bir anda gündeme geldi. Yetişkinlere özel olarak hazırlanan OnlyFans uygulaması üzerinden seksi fotoğraf ve videolarını satarak ayda ortalama 300 bin dolar (yaklaşık 5 milyon 779 bin TL) kazanan fenomen isim ailesinin işini bilmediğini itiraf etti.

“SIRRI SAKLAMAK HER GÜN ZORLAŞIYOR”

Ryan Pownall’in Pullow podcastine konuk olan Squirts, “Ailem beni masum sanıyor. İşim hakkında hiçbir fikre sahip değil. Onlara Bitcoin yaptığımı söyledim. Ancak sırrı saklamak her gün zorlaşıyor. İşimi seviyorum ve onların tepkisinden korkmuyorum. Geleneksel aile düzenine meydan okuyorum ama ailemin bundan haberi yok” dedi.