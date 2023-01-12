51/2-a trafik cezası nedir? 51/2-a trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Hız sınırına bağlı olarak kesilen cezalar 51/2-a, 51/2-b ve 51/2-c olarak sınıflandırılmıştır. 51/2 –a hız sınırı cezası için 2023 yılında uygulanacak ceza tutarları sınırı önceden belirlenmiş olan hız sınırının ne kadar aşıldığına göre değişiklik gösterir. Cezanın erken ödenmesi durumunda %25 oranında indirim yapılır. Bu indirimden yararlanmak için kesilen cezanın 15 iş günü içinde ödenmiş olması gerekliliği bulunur.

51/2-a trafik cezası nedir?

51/2-a trafik cezası maddesi ihlalin konusu hem para cezası hem de ehliyete yansıyacak olan puan cezasını kapsayan bir konudur. Radar cezası olarak da adlandıran bir trafik cezası türüdür. Taksitle ya da peşin olarak ödeyebilme seçenekleri bulunur. Bu cezanın hız sınırı kuralları Karayolları Trafik Kanunu’nun 51. maddesinde belirtilen durumlara göre belirlenmiştir. Ceza miktarı, hız limitinin ne oranla aşıldığına göre değişir.

51/2-a trafik cezası maddesi ihlalin konusu radar cezası olarak da özetlenebilir. 51/2-a trafik cezası maddesi ihlalin konusu, yönetmelikte belirtilen hız sınırını %10 ila %30 arasında aşmaktır ve bu sınıra %30'da dâhildir. Örneğin 50 km/h hızla gidilmesi gereken bir yerleşim yeri yolunda eğer 56 km/h ile giderseniz hız sınırını %10 aşmış olursunuz. 51/2-a trafik cezası maddesi ihlalin konusu içerisinde yer alan hız sınırları araç türüne göre farklılık gösterir.

51/2-a trafik cezası kimlere uygulanır?

51/2-a trafik cezası ara. sürücülerine yazılırken radar cezaları araba plakasına da yazılabilir. Hız sınırı aşılması nedeniyle kesilen tüm trafik cezalarını, tutarlarını ve ödeme sürelerini e-Devlet hesabı üzerinden takip edebilmek mümkündür. 15 iş günü içinde ödenirse indirim uygulanan ceza için taksitli ödeme seçeneğinden yararlanabilmek için ilk taksit peşin ödenmek şartı ile üç taksitte ödeme yapılabilir. 51/2-a trafik cezası tutarı 2023 yılı için 951 TL olarak belirlenmiştir. 51/2-a trafik cezası tutarı bedelinin 15 iş günü ödenmesi hâlinde indirim uygulanır ve ceza tutarı 713,25 TL'dir.



