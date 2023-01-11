25 trafik cezası nedir? 25 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Trafiğe çıkan tüm sürücülerin trafik kanunu içerisinde belirtilen kurallara uyması zorunludur. Trafiğe geçici olarak çıkacak tüm sürücülerin geçici araç belgesini ve geçici tescilli araç plakasını araçlarında bulundurması gerekmektedir. Ayrıca geçici araç belgesine ve geçici tescilli araç plakasına sahip olan sürücülerin geçici belge ve plaka kullanım süresi sona ermesine rağmen trafiğe çıkması trafik kurallarına aykırıdır. Bu kuralların hiçbirine uymayan araç sahiplerine ve sürücülere 25 trafik cezası uygulanır.

25 trafik cezası nedir?

Karayolları Trafik Kanunu’nun 25. maddesinde tescil edilmemiş araç ve plaka kullanımı yasal değildir. Bu yasağa uymayan araç sahiplerine ve sürücülerine 25 trafik cezası maddesi ihlalin konusu gereğince ceza tatbik edilmektedir. Tescil edilmemiş araç kullanan sürücülerin mutlaka geçici araç belgesi ve araç plakası alması gerekir. Sürücüler geçici aldıkları araç belgesini ve araç plakasını süresi bitmesine rağmen kullanmaya devam ettikleri takdirde cezai yaptırımlar uygulanmaktadır. Ayrıca geçici araç belgesinin ve araç plakasının bir başka araçta kullanılması da trafik kurallarına aykırıdır.

Karayolları Trafik Kanunları arasında yer alan önemli maddelerden biri sürücülerin kara yollarında geçici araç kullanımıdır. 25 trafik cezası maddesi ihlalin konusu, sürücülerin geçici olarak kullandıkları araçlarına geçici araç belgesi almaması ve geçici tescilli araç plakası taktırmamasıdır. Trafikte tescilsiz araç kullanılması durumunda cezai yaptırımlar uygulanmaktadır.

25 trafik cezası tutarı nedir?

Trafiğe geçici araç kullanarak çıkacak olan sürücülerin mutlaka geçici araç belgesi ve geçici tescil plakası alması gerekmektedir. Bu kurala uymayan sürücülere 25 trafik cezası maddesi ihlalin konusu uyarınca 25 trafik cezası uygulanır. 25 trafik cezası tutarı güncel olarak 427 TL’dir. Bu para cezasını ödemek için sürücülere 15 günlük süre verilir. Bu süre bitmeden ödeme yaptıkları takdirde cezanın 4/1’i oranında indirim uygulanmaktadır. 25 trafik cezası tutarı indirimli olarak 320.25 TL olur.

25 trafik cezası kimlere uygulanır?

Trafiğe çıkan tüm araç sahiplerinin geçici olsun olmasın araç belgesini ve tescilli araç plakasını araçlarında bulundurması gerekmektedir. 25 trafik cezası geçici araç kullanıp geçici araç belgesi ve geçici tescil plakası kullanmayan tüm sürücüleri kapsamaktadır. Yani bu kurala uymayan aracı kim kullanıyorsa ceza ona yazılır. Ayrıca bu trafik cezasından dolayı araç sahiplerinin sürücü belgelerine 10 ceza puanı yazılmaktadır. Bu cezayı alan tüm sürücüler araçlarına geçici araç belgesi ve geçici tescil araç plakası almadan trafiğe çıkamamaktadır. Eksik belgeler tamamlanana kadar araçların trafiğe çıkışı yasaklanmaktadır.