63 trafik cezası nedir? 63 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Trafik Kanununun 63. maddesi olarak bilinen 63 trafik cezası, trafikte uygun olmayan ve trafik düzenini bozan bir durumu ifade eder. 63. maddenin konusunda yer alan bir ihlal tespit edildiğinde yetkililer ceza keserler. 63. trafik cezası, alt başlık içermeyen ve tek bir kategorideki yasakları açıklayan bir maddedir. 63. trafik cezası maddesi ihlalin konusu araçların ışıklandırmalarıyla ilgili bir durumdur.

63 trafik cezası nedir?

Trafik cezaları Karayolları Trafik Kanununda maddeler hâlinde açıklanmıştır. Trafik kurallarını da belirten Trafik Kanunu, trafikte yapılması yasak olan durum ve davranışları tanımlar. 63. madde de bu kanunda yer alan ve trafikte yapılması yasak olan belirli bir durumu tanımlamaktadır. 63 trafik cezası maddesi ihlalin konusu uygunsuz ışık kullanmak yani yasalarca belirlenen şekilde ışıklandırma kullanmamaktır.

Araçların ışıklandırılması başlıklı 63 trafik cezası maddesi ihlalin konusu, karayolları trafiğini kullanan araçların uygunsuz lamba kullanması konusundaki trafik kuralını tanımlar. Araçlara uygun olan lambalar ve ışıklar yönetmelikte belirtilmiştir. Yönetmeliğe aykırı ışıklandırma kullanan araçlara ve sürücülere 63 trafik cezası maddesi ihlalin konusu dâhilinde ceza uygulanır.

63 trafik cezası kimlere uygulanır?

Trafik kurallarını ihlal ederek 63. maddedeki yasağı uygulayan, yani yönetmeliğe aykırı ışıklandırma kullanan sürücülere trafik cezası kesilir. 63 trafik cezası maddesi ihlalin konusu nedeniyle kesilen cezalar sürücüye veya araca kesilebilir. Araca trafik cezası kesilmesi durumunda bu cezayı ödemekle yükümlü kişi araç sahibidir. Araçta uygunsuz ışıklandırma kullanma cezası, araç parçası olan ışıklandırmada değişiklik yapıldığı anlamına gelir ve bu durumda araca ceza kesilmesi daha yaygındır. Sürücüye kesilen cezalar, sürücülerin tespit edildiği cezalardır. 63 trafik cezası nedeniyle sürücüye para cezası kesilebilir. Sürücüye ceza kesilen durumlarda sürücünün ehliyet puanı da düşmektedir.

63 trafik cezası tutarı nedir?

Trafik cezaları çeşitli para bedelleri isterler. 63 trafik cezası da yüklü miktarda para bedeli isteyen trafik cezalarından biridir. Trafikte yeterli ışıklandırma bulundurmamaktan ve yönetmeliğe aykırı lamba kullanmak nedeniyle kesilen 63 trafik cezası tutarı 2023 yılı için 1979 TL’dir. 63 trafik cezasının erken ödenmesi halinde cezada %25 indirim yapılmaktadır. Sürücüye veya araca kesilen 63 trafik cezasının bildirildiği günden itibaren 15 gün içinde ödeme yapılırsa bu erken ödeme olarak kabul edilir. 15 gün içinde ödenen 63 trafik cezası tutarı 1979 TL’den 1.484,25 TL’ye düşer.

Trafik cezalarının belirli ehliyet puanı karşılıkları vardır. 63 trafik cezasının ehliyet puanı karşılığı 10’dur. 63 trafik cezası alan bir sürücünün ehliyet puanı kotası 10 puan düşer. Sürücülerin ehliyet puanı kotası 100’dür. Sürücülerin ehliyet puanları düştükçe belirli yaptırımlar uygulanır. Örneğin bir yıl içinde 3 kez ehliyet puanı kotasını dolduran ve toplam 300 puanlık ceza alan sürücülerin ehliyetine süresiz el konulur. Bu nedenle sürücülerin ehliyet puanına dikkat etmeleri gerekir.