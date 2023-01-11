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62 trafik cezası nedir? 62 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

08.01.2023 16:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trafikte yapılan düzen bozucu hareketler sebebiyle ceza verilmektedir. Sürücüler bazen yetkililer tarafından durdurulmasalar bile ceza alabilirler. Ceza kesilen trafik cezasının kodu, ne sebeple ceza kesildiğini belirtir. Bu kodlardan biri olan 62 trafik cezası, trafik kanununda 62. maddede yer almaktadır. Kanun tarafından belirtilen kurallara ve maddelere uymayan sürücüler hem para cezası hem de ceza puanı alabilir. Peki, 62 trafik cezası nedir?

62 trafik cezası nedir? 62 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Trafik cezaları belirlenen trafik kurallarına uyulmadığı zaman uygulanan yasal yaptırımlardır. Karayolları Trafik Kanunu trafik için geçerli olan kuralları detaylıca açıklar ve yasakları belirtir. 62 trafik cezası bu kanunda yer alan, taşıt yolunda park etmekle ilgili bir ceza maddesidir. 62 trafik cezası maddesi ihlalin ortaya çıkması durumunda sürücülere veya araçlara ceza kesilir. 62 trafik cezası tutarı nedir?

62 trafik cezası nedir?

Trafik cezaları kara yolu trafiğinde sürücülerin trafik kurallarına uymamaları nedeniyle verilir. Trafik kuralları her türlü araç, yer, durum için belirlenmiş ve yasalarda belirtilmiştir. Sürücüler ehliyetlerini alırken trafik kurallarını öğrenirler ve bu kurallara uymazlarsa ceza alabileceklerini bilirler. Trafik cezaları Karayolları Trafik Kanununda maddeler hâlinde yazmaktadır. Trafik cezası kesildiğine hangi kural ihlali sebebiyle ceza kesildiği bu madde kodlarıyla belli olur.

  1. madde de Karayolları Trafik Kanunu'nda yer alan trafik ceza kodlarından biridir. 62 trafik cezası maddesi ihlalin konusu park yasağıdır. 62 trafik cezası maddesi ihlalin konusu dâhilinde yerleşim yeri içerisinde kara yolunda, bir trafik işaretiyle belirtilip izin verilmediği takdirde kamyon, otobüs ve bu araçların katarları, traktörler ve iş makinelerinin, yükleme, boşaltma, indirme, bindirme ve arıza gibi zorunlu durumlar dışında yasaktır. Yani otobüs, kamyon, lastik tekerlekli traktörler ve bunların katarlarının yerleşim birimleri içindeki taşıt yolunda, levhalarla izin verilmediği takdirde, zorunlu hâller dışında, park etmeleri yasaklanmıştır.

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62 Trafik cezası kimlere uygulanır?

  1. maddenin uygulanmadığı bazı durumlar vardır. Otobüs, kamyon, traktör gibi araçların yükleme, yük bırakma veya arızalanma gibi zorunlu durumlarda taşıt yolu üzerinde park etmeleri 62. maddedeki ceza sebebini oluşturmaz. 62. maddenin istisnası olan bu zorunlu durumlar yönetmelikte açıklanmıştır. 62 trafik cezası maddesi ihlalin konusu, Karayolları Trafik Kanununun 62. maddesinde açıklanan park yasağı durumunun oluşması hâlinde uygulanır.

Belirlenmiş kurala uymayan sürücüler 62 trafik cezası koduyla ceza alırlar. 62 numaralı trafik cezası da sürücülere veya araç sahiplerine uygulanabilmektedir. Eğer 62 numaralı maddenin istisnaları hariç bir durumda 62 trafik cezası maddesi ihlali yapıldığı görülürse araç plakasına ceza yazılır. Yönetmelikte belirtilen istisna durumları hariç bir şekilde 62 numaralı maddenin ihlali görülürse ve yetkililer sürücünün kimliğini tespit ettiyse sürücüye ceza kesilir. Sürücüye veya araca ceza kesilmesinin amacı araç sahibinin trafik kurallarını ihlal eden sürücü olmadığı, sürücünün araç sahibi olmadığı durumlarda adaletsizlik yaşanmamasıdır. Sürücü biliniyorsa sürücüye, bilinmiyorsa araç plakasına ceza kesilir. Araç plakasına kesilen trafik cezalarından araç sahibi sorumludur.

62 trafik cezası tutarı nedir?

Trafik cezalarının hem para karşılığı hem de puan karşılığı bedeli bulunmaktadır. 62 trafik cezası tutarı 436 TL’dir. 2023 yılı için belirlenen 436 TL’lik para cezasında eğer ceza erken ödenirse indirim yapılır. Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde yapılan ödemelerde %25 indirim yapılır ve 62 trafik cezası tutarı 327 TL’ye düşer. 62 trafik cezasının puan bedeli 15’tir. 62 kodlu trafik cezası alan birinin ehliyet puanı kotasından 15 puan düşer. Ehliyet puanı kotası ise 100 olarak belirlenmiştir. Sürücüler aynı yıl içinde 3 kez ehliyet puanı kotasını doldururlarsa sürücü belgeleri sınırsız süreyle ellerinden alınabilir. Aynı şekilde kota aşımında da farklı yaptırımlar vardır.

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trafik cezalari

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