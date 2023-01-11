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28 trafik cezası nedir? 28 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

10.01.2023 20:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Araç sürücülerinin, yayaların ve çevrenin can ve mal güvenliğini korumak niyetiyle alınan tüm tedbirler ve kurallar Karayolları Trafik Kanunu’nda yer almaktadır. Bu kurallara karşı gelenlere ya da hiçbir şekilde uymayanlara birtakım trafik cezaları kesilmektedir. Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde her trafik kural ihlali için farklı bir trafik ceza kodu vardır. Peki, 28 trafik cezası nedir, kimlere uygulanır?

28 trafik cezası nedir? 28 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Trafiğe çıkan tüm araç sahiplerinin ve sürücülerin zorunlu olarak uyması gereken birtakım trafik kuralları mevcuttur. Bu kurallara karşı gelindiği takdirde trafik kazaları gibi hayati tehlike oluşturan ciddi sorunlar ortaya çıkmaktadır. Tüm araç sahiplerinin ve sürücülerin trafik yönetmeliğinde belirtilen kaidelere harfiyen uyması gerekmektedir. Uyulmadığı takdirde sürücüler çeşitli trafik cezaları ile karşılaşmaktadır. 28 trafik cezası da bu trafik cezalarından biridir.

28 trafik cezası nedir?

Karayolları Trafik Kanunu’nun 28. maddesine göre gayriresmî olan araç kullanan sürücülerin veya araç sahiplerinin tescil plakalarının, resmî olan devlet malı araçlara ait plaka renginde kullanılması yasal değildir. Bu kuralı yok sayanlara 28 trafik cezası maddesi ihlalin konusu uyarınca 28 trafik cezası uygulanır. Söz konusu trafik suçunu işleyen sürücülere veya araç sahiplerine kurallara uyması için yedi iş günü kadar süre verilmektedir. 7 iş günü süresi gerekli olan koşulların sağlanması niyetiyle ek -33 hazırlanmak kaydıyla verilen yasal bir süredir. Bu süre içerisinde veya süre bitiminde araçlar trafik kanununda belirtilen şekilde uygun hâle getirilmediği takdirde bu araçların trafiğe çıkışı yasaklanır.

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28 trafik cezası kimlere uygulanır?

Trafik kurallarına göre gayriresmî olan araçların tüzükte belirtilen biçimde tescil plakalarını takıp kullanmaları gerekmektedir. 28 trafik cezası maddesi ihlalin konusu gayriresmî yani resmî olmayan araçların plakalarının devlet malı araçlara ait plaka renginde kullanılmasıdır. Bu kuralı ihlal eden sürücüler ve araç sahipleri trafik suçu işlemiş sayılır. Bulundukları ortamda gerekli koşulları sağlayana kadar araçların trafiğe çıkışını engellenir. Gerekli koşullar yerine getirildiği takdirde bu araçlar tekrardan trafiğe çıkabilir.

26 trafik cezası, Karayolları Trafik Kanunu’nun 28. maddesinde yer alan kuralı hiçe sayanlara uygulanmaktadır. 28 trafik cezası maddesi ihlalin konusu, gayriresmî araçların tescil plakalarının, devlet malına ait araçlarda kullanılan renkte olması trafik kural ihlaline girmektedir. Ayrıca bu cezadan dolayı ehliyet sürücü belgelerine 10 ceza puanı işlenmektedir. Bu ceza puanları 1 sene içerisinde 100 puana ulaştığında ehliyete 2 ay süreyle el konulması söz konusudur.

28 trafik cezası tutarı nedir?

Karayolları Trafik Kanunu’nun 28. maddesi gereğince normal araç plakalarının devlet malına ait resmî araç plakası renginde kullanılması yasaktır. Bu kuralı çiğneyen sürücülere ve araç sahiplerine 28 trafik cezası uygulanır. 28 trafik cezası tutarı güncel olarak 951 TL’dir. Bu cezanın ödenmesi için sürücülere veya araç sahiplerine 15 günlük süre tanınır. Bu süre bitmeden para cezasını ödedikleri takdirde cezanın 4/1’i kadar indirim uygulanmaktadır. 15 gün süre içerisinde 28 trafik cezası tutarı ödenirse ceza bedeli 713,25 TL'ye düşer.

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