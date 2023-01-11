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30/1-a trafik cezası nedir? 30/1-a trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

10.01.2023 20:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trafiğe çıkan tüm sürücülerin trafikte uyması gereken birtakım kurallar mevcuttur. Bu kurallar Karayolları Trafik Kanunu içerisinde madde madde yer almaktadır. Hem sürücülerin hem de yayaların can ve mal güvenliğini sağlamak niyetiyle konulan bu kurallara trafiğe çıkan her araç sahibinin uyması gerekmektedir. Her trafik cezasının farklı nedenleri bulunmaktadır. Bu trafik cezaları farklı kodlar ile birbirinden ayrılmıştır. Peki, 30/1-a trafik cezası nedir, kimlere uygulanır?

30/1-a trafik cezası nedir? 30/1-a trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Karayolları Trafik Kanunu’na göre trafikte uyulması gereken belli başlı temel kurallar vardır. Söz konusu olan kurallara karşı gelindiği takdirde sürücülere veya araç sahiplerine bazı yaptırımlar uygulanır. 30/1-a trafik cezası da kanunda belirtilen trafik cezalarından biridir. Her aracın üzerinde bulundurması zorunlu olan birtakım ışık donanımları mevcuttur. Bu gerekli ışıkların araçlarda hiç olmaması veya bozuk olarak kullanılması yasaktır. Bu şekilde araç kullanan araç sahiplerine veya sürücülere 30/1-a trafik cezası uygulanmaktadır.

30/1-a trafik cezası nedir?

Karayolları Trafik Kanunu’nun 30/1-a trafik cezası maddesi ihlalin konusu dâhilinde sürücülerin araçlarında bozuk far kullanarak trafiğe çıkması yanlıştır. Ayrıca lastikleri, servis freni, dış ışık cihazlarından hem yakını hem de uzağı gösteren ışıklar ile park ışığının araç üzerinde bulundurulmaması da yasaktır. Bu maddeye uymayan sürücülere 30/1-a trafik cezası maddesi ihlalin konusu gereğince 30/1-a trafik cezası uygulanır. Trafik Kanunu’na göre teknik koşullara uygun olmayan araçların trafiğe çıkmaması gerekmektedir. Böyle bir durumda araçlar bozuk cihazlar yaptırılıncaya ve eksiklikler tamamlanıncaya kadar trafikten men edilmektedir. Bunun için ek -33 hazırlanmak kaydıyla 7 iş günü kadar süre tanınmaktadır. Bu süre içerisinde eğer araçlar hala trafik kurallarına uygun bir hâle getirilmemişse trafiğe çıkışları tekrardan yasaklanır.

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30/1-a trafik cezası kimlere uygulanır?

Trafik kurallarına göre bozuk ya da teknik şartlara uygun olmayan araçların ve araç üzerinde bulundurulması zorunlu olan lastik, servis freni, uzak ışık, yakın ışık, park ışığı, dönüş ışığı eksik olan araçların trafiğe çıkması yasal değildir. 30/1-a trafik cezası maddesi ihlalin konusu sürücülerin veya araç sahiplerinin Karayolları Trafik Kanunu’nun 30’uncu maddesinde belirtilen kurallara aykırı davranmasıdır. Araç üzerinde gerekli ışıkların bulundurulması zorunludur. Bu ışıkların bozuk veya eksik olması sebebiyle trafiğe çıkışı yasaklanan araçlara günün aydınlanması ile günün kararması arasındaki geçen zaman diliminde izin belgesi verilmemektedir.

30/1-a trafik cezası, Karayolları Trafik Kanunu’nun 30’uncu maddesinde yer alan kuralı yok sayanlara uygulanır. Kanun maddesine göre servis freni, lastikleri, dış ışık cihazlarından yakını ve uzağı gösteren ışıklarla park, dönüş ve fren ışıkları eksik, bozuk ya da teknik koşullara karşıt olan araçların kullanılması yasaktır. Bu cezadan dolayı sürücü belgelerine 20 cezanı puanı işlenmektedir. 30/1-a trafik cezası maddesi ihlalin konusuna uymayan sürücüye ceza kesilmekle birlikte yanmayan far için ceza araç plakasına da yazılabilir.

30/1-a trafik cezası tutarı nedir?

Araç sahiplerinin veya sürücülerin araçlarında zorunlu bulundurulması gereken ışık donanımlarını bozuk olarak kullanması veya bu ışık donanımlarını tamamlamadan trafiğe çıkması yasaktır. Bu kurala aykırı davrananlara 30/1-a trafik cezası tutarı olan 196 TL para cezası kesilmektedir. Bu para cezasını ceza size bildirildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde ödeme hakkınız vardır. Bu süreç bitmeden ceza ödendiği takdirde %25 indirimden yararlanılarak 30/1-a trafik cezası tutarı 147 TL olarak ödenebilir.

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