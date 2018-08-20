5G özellikli ilk akıllı telefon geliyor

Şu aralar teknoloji dünyasının önemli isimleri, 5G için muazzam bir yarış içerisine girmiş durumdalar. 5G özellikli ilk akıllı telefon için kıyasıya bir rekabet mevcut. Bu yarışın hem operatörler, hem de akıllı telefon üreticileri için ayrı bir önemi var.

Şimdilik bazı şirketlerin 5G üzerine testler yaptıklarını biliyoruz. Fakat ortada henüz somut bir ürün bulunmuyor. Bazı üreticiler ve operatörler 5G için tarih verseler de net bir şekilde ilk cihazımızı şu tarihte satışa sunacağı diyen bir firma henüz yok.

Dolayısıyla 5G özellikli ilk akıllı telefon hangi üreticinin elinden çıkacak, hala bilinmiyor. Son olarak LG’de bu konu hakkında önemli bir açıklamada bulundu. Güney Koreli teknoloji devi, Amerikalı telekomünikasyon devi Sprint ile 5G için özel bir anlaşma imzaladığını açıkladı. Bu açıklama kapsamında, LG ve Sprint ortaklığındaki 5G özellikli ilk akıllı telefon için tarih de verildi.

LG’de diğer üreticiler gibi net bir tarih vermek yerine, ilk 5G’li telefonun 2019’un ilk yarısında çıkacağını açıkladı. Keza konu hakkında açıklamalarda bulunan diğer şirketler de benzer tarih aralıklarını işaret etmişlerdi.

Görünen o ki öyle ya da böyle 5G destekli ilk akıllı telefon 2019’da raflardaki yerini alacak diyebiliriz.

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