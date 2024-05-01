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MHP'den Ümit Özdağ'a sert sözler! 'Sosyal medya soytarısı'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
01.05.2024 19:02
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik sözleri sonrasında sert bir açıklama geldi. MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Özdağ için "Sosyal medya soytarısı" ifadesini kullandı.

MHP'den Ümit Özdağ'a sert sözler! 'Sosyal medya soytarısı'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında yaptığı sözleri eleştirmiş ve "Bahçeli’nin okuduğu bu cümlelerin Ziya Gökalp, Atatürk ve Türkeş’in savunduğu fikirler ile uzaktan yakından ilgisi yok" demişti.

BÜYÜKATAMAN'DAN ÖZDAĞ'A YANIT: 'SOSYAL MEDYA SOYTARISI'

Özdağ'ın bu sözlerine MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman'dan yanıt geldi. Ataman, Özdağ için "Sosyal medya soytarısı" ifadesini kullandı.

ismet-büyükataman

İşte Ataman'ın açıklamasından satır başları:

"Sosyal medya soytarısı, tescillenmiş siyasi provokatör Ümit Özdağ Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin Türk milletini birleştirici sözlerini maksatlı bir şekilde çarpıtmaya çalışmaktadır.

Siyasi hayatı boyunca sinsilikleri, kelime oyunları, toplumu galeyana getiren tescilli yalanları dışında bir marifeti bulunmayan bu şahıs Liderimizin sözleri üzerinden bölücü bir nifak saçma çabasına girişmektedir.

Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin dün ifade ettiği gibi; 'Partimiz, ülkemizde yaşayan her insanımızı 'Türk milleti' tanımı içinde kucaklamakta, hepsine aynı gözle bakmaktadır. Kökeni, dili, dini, mezhebi ne olursa olsun, Türkiye Cumhuriyeti’ne vatandaşlık bağıyla bağlı olan her insanımız bizim özbeöz kardeşimiz, milletimizin de asli unsurudur.'

Genel Başkanımızın sözleri gayet açıktır ve ayrıştırıcı değil aksine bütünleştiricidir ve sözlerinin hedefi çeşitli kılıklara girip Türk Milletini bölmek ve ayrıştırmak için çeşitli cephelerde, farklı maskelerle aziz milletimizi bölmeye çalışan hainlerdir.'

Açıklamaları ile Türkiye’nin birliğine göz diken kalleşlere göz kırpan, fitne tezgahında sözde milliyetçi maskesiyle milletimizi ayrıştırmak için faaliyet gösteren Ümit Özdağ bu sözlerin neresinden rahatsız olmuştur?

Ümit Özdağ eğer bu sözleri üzerine alıyorsa kendisi de ihanet zincirinin bir halkasıdır ve Milli varlığımızı hedef alanlarla aynı cephedir."


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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli İsmet Büyükataman Ümit Özdağ MHP Zafer Partisi
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