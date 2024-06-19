MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 6 kilo yağ aldırdı 11 kilo verdi! Saçlarını sarıya boyattı! Demet Akalın sahne tarzıyla yine beğenilmedi

6 kilo yağ aldırdı 11 kilo verdi! Saçlarını sarıya boyattı! Demet Akalın sahne tarzıyla yine beğenilmedi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
19.06.2024 08:08
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya paylaşımları, açıklamaları ve iddialı sahne tarzı ile sık sık adından söz ettiren Demet Akalın son dönemde verdiği kilolar ve yaptığı imaj değişikliğiyle gündemde. 6 kilo yağ aldıran Akalın bu sayede 11 kilo birden vermiş ve saçlarını da sarıya boyatmıştı. Son haliyle sahne alan ünlü isim yine beğenilmedi.

6 kilo yağ aldırdı 11 kilo verdi! Saçlarını sarıya boyattı! Demet Akalın sahne tarzıyla yine beğenilmedi

Her açıklaması, her giydiği ve her söylediği olay olan Demet Akalın son günlerde verdiği kilolar ile dikkat çekiyor. Bayramda sırf kilo vermek için çalışmadığını söyleyen Akalın, liposuction yaptırarak fazla kilolarından kurtulduğunu açıklamıştı.

6 KİLO YAĞ ALDIRDI

Akalın, mide ameliyatı olmadığını ve yağ aldırdığını söyleyerek 'Doktorum 6 kilo yağ aldı. Şimdiye dek 11 kilo verdim, daha da vereceğim. Diyet de yapıyorum. Hedefim 10 sene önceki kıyafetlere girebilmek.' demişti.

demet 1

Verdiği kiloları her fırsatta göstermeye çalışan Akalın saçlarını da sarıya boyatmış ve eski günlerine dönmeye karar vermişti.

demet 2

SAHNE TARZINA YORUM YAĞDI

Ünlü şarkıcı son olarak verdiği konser ile gündem oldu. Spor bir kombin ile sahne alan Akalın'ın bu tarzı hiç beğenilmedi. Ünlü isme sosyal medyada; 'Ne yapsa olmuyor', 'Bir giyinmeyi öğrenemedi', 'Fazla kilosu hâlâ var' gibi yorumlar yapıldı.

demet 3

Vitrin


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Boşanıyorlar! Böyle duyurduBoşanıyorlar! Böyle duyurdu
Yapımcılara sert çıktı! 'Satın alınmış takipçili oyuncular...'Yapımcılara sert çıktı! 'Satın alınmış takipçili oyuncular...'
Justin Timberlake gözaltına alındı! Justin Timberlake gözaltına alındı!
Anahtar Kelimeler:
Demet Akalın
En Çok Okunan Haberler
Fatih Terim, Arda Güler'in golündeki kimsenin fark etmediği detayı anlattı!

Fatih Terim, Arda Güler'in golündeki kimsenin fark etmediği detayı anlattı!

Arda Güler'den EURO 2024'te olağanüstü gol!

Arda Güler'den EURO 2024'te olağanüstü gol!

Arda Güler ile Hakan Çalhanoğlu arasında güldüren diyalog!

Arda Güler ile Hakan Çalhanoğlu arasında güldüren diyalog!

Gürcistan MHK Başkanı Cüneyt Çakır'dan flaş açıklama!

Gürcistan MHK Başkanı Cüneyt Çakır'dan flaş açıklama!

Arda Güler'in olağanüstü golü dünyada gündem oldu! "Ardaaa abi"

Arda Güler'in olağanüstü golü dünyada gündem oldu! "Ardaaa abi"

Arda Güler'in attığı goldeki bilinmeyenleri anlattı! ''Topu ayağına bir aldı...''

Arda Güler'in attığı goldeki bilinmeyenleri anlattı! ''Topu ayağına bir aldı...''

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Çabasız şıklık! Levi's tişörtlerde 400 TL altı fiyatlar

Çabasız şıklık! Levi's tişörtlerde 400 TL altı fiyatlar

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.