6 kilo yağ aldırdı 11 kilo verdi! Saçlarını sarıya boyattı! Demet Akalın sahne tarzıyla yine beğenilmedi

Her açıklaması, her giydiği ve her söylediği olay olan Demet Akalın son günlerde verdiği kilolar ile dikkat çekiyor. Bayramda sırf kilo vermek için çalışmadığını söyleyen Akalın, liposuction yaptırarak fazla kilolarından kurtulduğunu açıklamıştı.

6 KİLO YAĞ ALDIRDI

Akalın, mide ameliyatı olmadığını ve yağ aldırdığını söyleyerek 'Doktorum 6 kilo yağ aldı. Şimdiye dek 11 kilo verdim, daha da vereceğim. Diyet de yapıyorum. Hedefim 10 sene önceki kıyafetlere girebilmek.' demişti.

Verdiği kiloları her fırsatta göstermeye çalışan Akalın saçlarını da sarıya boyatmış ve eski günlerine dönmeye karar vermişti.

SAHNE TARZINA YORUM YAĞDI

Ünlü şarkıcı son olarak verdiği konser ile gündem oldu. Spor bir kombin ile sahne alan Akalın'ın bu tarzı hiç beğenilmedi. Ünlü isme sosyal medyada; 'Ne yapsa olmuyor', 'Bir giyinmeyi öğrenemedi', 'Fazla kilosu hâlâ var' gibi yorumlar yapıldı.