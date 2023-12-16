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    4. 6 kız çocuğunu kadın sünnetinden kurtaran polis memuru çete tarafından taşlanarak öldürüldü! Cansız bedeni ateşe verildi

    6 kız çocuğunu kadın sünnetinden kurtaran polis memuru çete tarafından taşlanarak öldürüldü! Cansız bedeni ateşe verildi

    16.12.2023 08:03 | Son Güncelleme:
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    Artan kadın sünneti vakalarına yönelik büyük bir operasyon için Kenya'nın Elgeyo Marakwet kısmındaki bazı bölgelerindeki köylere polisler baskın düzenlenmeye başladı. Düzenlenen bir baskında 6 kız çocuğu sünnet edilmek üzereyken polis ekipleri tarafından kurtarıldı. Çete üyeleri kızların kendilerine geri verilmesini istedi. Kızların teslim edilmemesi üzerine öfkeli grup, polis memuru Mushote Boma'yı taşlayarak öldürdü ve cesedini bir yatağın üzerine koyarak ateşe verdi.

    6 kız çocuğunu kadın sünnetinden kurtaran polis memuru çete tarafından taşlanarak öldürüldü! Cansız bedeni ateşe verildi

    Kenya'da Elgeyo Marakwet şehrinde sünnet edilmek üzere olan 6 kız çocuğu kurtarıldı. Kadın sünneti çetesi kurtarılan kızların kendilerine teslim edilmesini istedi ve polisleri karakola kadar takip etti. İsteklerinin yerine getirilmemesi üzerine bir grup çete üyesi karakolu taş ve sopalarla bastı. Saldırıda Chesoi karakolundan Onbaşı Mushote Boma taşlanarak öldürüldü ve cansız bedeni ateşe verildi.

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    KADIN SÜNNETİ NEDİR?

    Kadın sünneti, kadın genital organının kısmen veya tamamen kesilmesi veya zarar verici diğer işlemlerin uygulanması anlamına gelir. Bu uygulama, bazı kültürlerde geleneksel veya dini bir ritüel olarak yapılmaktadır. Fakat bunun yanlış bir uygulama olduğu ve kadınların fiziksel ve psikolojik sağlığını olumsuz etkilediği bilinmektedir. Dünya Sağlık Örgütü ve birçok ülke, kadın sünnetine karşıdır ve bu uygulamanın yasaklanması ve ortadan kaldırılması için çalışmalar yürütmektedir. Kadın sünneti, insan hakları ihlali olarak kabul edilmektedir ve ciddi sağlık sorunlarına neden olabilmektedir.

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    Anahtar Kelimeler:
    Kenya sünnet
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