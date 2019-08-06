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'6 yaşındaki çocuğu müzenin balkonundan atmakla" suçlanıyor!

BBC BBC
06.08.2019 14:12 | Son Güncelleme

İngiltere'nin başkenti Londra'da, 6 yaşındaki bir çocuğu modern sanat müzesi Tate Modern'ın 10. katından aşağı attığı öne sürülen 17 yaşındaki Fransız turist, bugün "cinayete teşebbüs" suçlamasıyla yargıç karşısına çıktı.

'6 yaşındaki çocuğu müzenin balkonundan atmakla" suçlanıyor!

Annesinin elinden kapılarak aşağı atıldığı belirtilen çocuğun durumunun hâlâ ağır olduğu, fakat hayati tehlikeyi atlattığı belirtiliyor.

Yaşı nedeniyle adı açıklanmayan zanlı, "cinayette teşebbüsle" suçlandı ve tutuklanıp, ıslahevine gönderildi.

Londra polisi, zanlıyla, 5 kat aşağıdaki terasa düşen çocuk arasında bir bağ olmadığını açıkladı.

Bu arada, yeni görgü yanıklarının ifadesiyle Pazar günü müzenin balkonunda yaşanan olayın ayrıntıları da belli olmaya başladı.

'DUVARA YASLANMIŞ AİLELERİ İZLİYORDU'

Olay sırasında balkonda bulunan Nancy Barnfield adlı görgü tanığı, zanlının çocuklu ailelerin arasında şüpheli bir şekilde dolaştığını belirterek şunları anlattı:

"Nereye gitsek bizi izliyordu. 19-21 yaşlarında görünüyordu. Çocuklarıma 'Bu adamdan uzak durun' dedim. Elleri arkada, duvara yaslanmıştı. Sürekli insanları gözlüyordu. Hemen oradan uzaklaştık. Bir süre sonra da bir kadının 'Oğlum, oğlum!' diye çığlıklar attığını duyduk. Etraftakiler İtalyanca aksanıyla konuşan anneyi sakinleştirmeye çalışıyordu".

Barnfield zanlının olay sırasında hiç tepki vermediğini ifade etti.

Amerikan New York Times gazetesine konuşan bir görgü tanığı, ilk başta aileden birisi olduğunun düşünülen zanlının olayı gören bir kişinin bağırmasıyla yakalandığını söyledi.

Olay sırasında 4 yaşındaki çocuğuyla balkonda olan BBC muhabiri Olga Malehevska da "Çok korkunçtu. Balkonda fotoğraf çekiyorduk. Aniden bir ses duydum. İnsanlar, 'Aman Tanrım, çocuk düştü' diye bağırıyordu. Çocuğun annesi ağlayıp çığlıklar atıyordu" dedi.

Corinne Brooks adlı bir ziyaretçi de olayın ardından ailelerin çocuklarını kaparak kaçışmaya başladığını söyledi.

Helen Jones adlı Manchesterlı bir turist ise olayı önce "terör saldırısı" sandıklarını anlattı.

Tate Modern, 2018'de İngiltere'de en popüler turistik mekan olmuştu.

Müzeyi geçen yıl 5,9 milyon kişinin ziyaret ettiği belirtiliyor.

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MÜZE ISLAHEVİ TATE MÜZESİ Londra ingiltere

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