Annesinin elinden kapılarak aşağı atıldığı belirtilen çocuğun durumunun hâlâ ağır olduğu, fakat hayati tehlikeyi atlattığı belirtiliyor.

Yaşı nedeniyle adı açıklanmayan zanlı, "cinayette teşebbüsle" suçlandı ve tutuklanıp, ıslahevine gönderildi.

Londra polisi, zanlıyla, 5 kat aşağıdaki terasa düşen çocuk arasında bir bağ olmadığını açıkladı.

Bu arada, yeni görgü yanıklarının ifadesiyle Pazar günü müzenin balkonunda yaşanan olayın ayrıntıları da belli olmaya başladı.

'DUVARA YASLANMIŞ AİLELERİ İZLİYORDU'

Olay sırasında balkonda bulunan Nancy Barnfield adlı görgü tanığı, zanlının çocuklu ailelerin arasında şüpheli bir şekilde dolaştığını belirterek şunları anlattı:

"Nereye gitsek bizi izliyordu. 19-21 yaşlarında görünüyordu. Çocuklarıma 'Bu adamdan uzak durun' dedim. Elleri arkada, duvara yaslanmıştı. Sürekli insanları gözlüyordu. Hemen oradan uzaklaştık. Bir süre sonra da bir kadının 'Oğlum, oğlum!' diye çığlıklar attığını duyduk. Etraftakiler İtalyanca aksanıyla konuşan anneyi sakinleştirmeye çalışıyordu".