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  4. 6 yavru çakalı, önce ceylan sonra köpek emzirdi

6 yavru çakalı, önce ceylan sonra köpek emzirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2020 14:05 | Son Güncelleme

İstanbul'da, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) ekipleri, tarafından bulunan annesiz kalan 6 yavru çakalı, önce ceylan daha sonra köpek emzirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; DKMP ekipleri geçen günlerde ihbar üzerine İstanbul Kuzey Ormanları’nda 2, Çatalca mevkisinde ise 4 olmak üzere annesiz kalan toplam 6 çakal yavrusuna ulaştı. İlk müdahalenin ardından 6 çakal yavrusu ‘Yaban Hayvanlarının Kurtarılması, Bakımı ve Rehabilitasyonu’ konusunda DKMP İstanbul Bölge Müdürlüğü ile arasında protokol bulunan hayvanat bahçesine götürüldü. Yavru çakallar burada önce ceylan tarafından emzirildi. Minik çakallar ardından ise, hayvanat bahçesinde bulunan ve yeni doğum yapmış olan köpek tarafından emzirilmeye başlandı. Bu süreçte sağlıklarının iyi olduğu gözlemlenen minik çakalların, kendilerini besleyebilecek kadar büyüdüklerinde doğal hayata bırakılmaları planlanıyor. Öte yandan, Gümüşhane'de ise anne ayının yavrularını emzirmesi kameralara yansıdı.

(DHA)

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