6 yıllık akıllı telefona Windows 11 yükledi!

Windows 11 geçen hafta duyuruldu ve Microsoft, kullanıcıların işletim sisteminin hem x64 hem de Arm tabanlı bir önizleme sürümünü indirmelerine izin veriyor. Şimdi ise bir geliştirici, 6 yıllık Lumia 950 XL'da Windows 11'i çalıştırmayı başarmış gibi görünüyor.

6 YILLIK TELEFONA WINDOWS 11 YÜKLEDİ, YOUTUBE'DAN YAYINLADI

Gustave Monce, Lumia 950 XL üzerinde Windows 11'i çalıştırdı. İlginç bir olaya imza atan geliştirici isim, Windows 11'in Lumia 950 XL'da çalıştığı o anları YouTube'da paylaştı.

WINDOWS 11 TELEFONDA NASIL PERFORMANS GÖSTERİYOR?

Snapdragon 810 yonga setini kullanan Lumia 950 XL, görüntülere bakılırsa Windows 11'i çalıştırırken biraz takılıyor. Ekrana iki kez dokunurken, dosya gezginini başlatırken, başlat menüsüne basarken veya diğer görevleri yerine getirirken gecikmeler yaşandığı görülüyor. Yine de, Windows 11'in altı yıllık da olsa bir akıllı telefonda nasıl göründüğü ve Snap Layouts gibi Windows 11'e has özelliklerin bir bilgisayar ekranından daha küçük bir ekranda nasıl çalışacağı hakkında fikir ediniyoruz.

Windows 11'in telefonlara özel bir sürümünün gelmesi beklenmiyor. Yine de, Windows 11'in bu kadar eski bir telefonda çalışıyor olması önemli bir başarı olarak sayılabilir. Tabii geliştirici bizi kandırmıyorsa.

