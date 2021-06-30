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Windows 11 ve Windows 10 karşı karşıya: Güvenlik konusunda hangisi başarılı?

30.06.2021 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Piyasa değeri 2 trilyon doları bulan Microsoft, şimdi yeni bir işletim sistemi sürümü tanıttı. Peki Windows 11 olarak adlandırılan bu sürüm Windows 10'a kıyasla ne kadar güvenli?

Windows 11 ve Windows 10 karşı karşıya: Güvenlik konusunda hangisi başarılı?

Windows 11 platformunun Windows 10 ile kıyaslandığında güvenlik açısından en az 2 kat daha güçlü olduğu söyleniyor. Öyle ki Windows 11’in TPM 2.0 desteği bu gücün en büyük yönü olarak varsayılıyor.

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WINDOWS 11 GÜVENLİK KONUSUNDA İŞİ ŞANSA BIRAKMIYOR

Microsoft tarafından geliştirilen Windows 11, bazı ek güvenlik önlemlerine de sahip olacak. Şirketin yaptığı açıklamalara bakılırsa sıfır gün açıklarına karşı aktif bir koruma sağlanacak. Hem Intel hem de AMD tabanlı bilgisayarlarda bu koruma devam edecek. Bilenler bilir. Sıfır gün açıkları Microsoft şirketi için tabiri caizse bir baş belasıydı.

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Güvenlik açısından üst düzey bir sisteme sahip olması beklenen Windows 11 ayrıca performans konusunda da ön planda olacak gibi görünüyor. Şirket sıfır gün açıklarına karşı bilgisayarları korurken aynı şekilde ağır bir Antivirüs programı varmış gibi cihazları zorlayamayacak. Çünkü bazı antivirüs programları cihazları aşırı ağır hale getirmesi ile biliniyorlar.

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Windows 10 ile kıyaslandığında 2 kat daha güçlü bir güvenliğe sahip olan yeni işletim sistemi her konuda kendisini ispatlamaya devam edecek.

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windows 10 Microsoft Windows 11
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