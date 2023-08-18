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  4. 60 yaşındaki Demi Moore bikinili yakalandı! Yıllara meydan okuyor

60 yaşındaki Demi Moore bikinili yakalandı! Yıllara meydan okuyor

18.08.2023 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem Hollywood'un en parlak yıldızlarından biri olan 60 yaşındaki dünyaca ünlü oyuncu Demi Moore, Yunan Adaları'nda yeşil bikinisiyle denize girerken görüntülendi. Salma Hayek'ın 'kusursuz' görünümü gündemdeyken adından söz ettiren Moore yaşına rağmen oldukça fit görünen oyuncu sosyal medyada gündem oldu.

Rol aldığı 'Hayalet' filmiyle 90'lı yıllara damga vuran Demi Moore, güzelliğiyle yıllara meydan okuyor. Zaman zaman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarıyla gündeme gelen ABD'li oyuncu, kendisine eşlik eden arkadaşları Andreas ve Athanasia Steggos ile lüks bir yatta zaman geçirdi.

Salma Hayek'in doğal görüntüsü sosyal medyada gündem olmuşken Moore'un da kameralara yansıması 50+ kadınların görünümleriyle barışık olması gerektiği konusunu yeniden gündeme getirdi.

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Bikini halleri gündemde! 'Kusursuz' değilmiş Bikini halleri gündemde! 'Kusursuz' değilmiş

Teknede güneşlenerek vakit geçiren oyuncu, serinlemek için de sık sık denize girdi. Doğal güzelliğinin yanı sıra formuna da dikkat eden dünyaca ünlü isim, bol bol görüntü verdi.

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