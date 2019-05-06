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64 kilometre ile dünya birincisi Türkiye’den

Red Bull Red Bull
KANATLANDIRAN HABERLER  | 06.05.2019 14:19 | Son Güncelleme

Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak ve bu konuda farkındalık yaratmak için koşulan Wings for Life World Run, 12 ülkeyle aynı zamanda Türkiye’de İzmir’de 9 bin kişinin katılımıyla gerçekleşti. Türkiye’deki koşuya katılan Rus sporcu Ivan Motorin, kilometrelere meydan okudu ve Dünya 1.ci’si oldu. Motorin, 64.37 kilometre sonunda Yakalama Aracı’na yakalandı.

64 kilometre ile dünya birincisi Türkiye’den

Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak ve bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla tüm dünyada aynı anda koşulan Wings for Life World Run, İzmir’in ev sahipliği ve 9 bin kişinin katılımıyla gerçekleşti. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin himayesinde ve Ford’un desteğiyle yapılan koşu, aynı zamanda dünya birincisine de tanıklık etti. Wings for Life World Run'da İzmir'de erkeklerde birinci olan Rus sporcu Ivan Motorin, aynı zamanda dünya birincisi unvanını da elde etti. ‘‘Koşamayanlar için koş’ sloganıyla 12 ülkede aynı anda gerçekleştirilen Wings for Life World Run’da Yakalama Aracı’na en son yakalanan kişi olan Motorin, toplamda 64.37 kilometre koşmayı başardı. İzmir’de kayıt olan 9 bin kişiden 5 bin 679’u mücadeleyi tamamlarken, kadınlarda birincilik ise Gülçin Arasan’ın oldu. Arasan, 38.92 kilometre sonunda yakalama aracına yakalandı.

Gülçin Arasan

Yağız ve Cem direksiyonda

Ayşe Begüm Onbaşı-Kübra Dağlı-Agmet Arslan-Cem Bölükbaşı-Yağız Avcı

Dünyanın en büyük iyilik koşusunda Ford Kuga Yakalama araçlarından birini 5 kez Türkiye Ralli Şampiyonu olan Red Bull sporcusu Yağız Avcı, diğerini de Red Bull Racing espor takım sürücüsü Cem Bölükbaşı kullandı. Öte yandna İzmir’de gerçekleştirilen Wings for Life World Run’a Red Bull sporcuları Ayşe Begüm Onbaşı, Kübra Dağlı ve Ahmet Arslan da katıldı.

Hatay’da birinci Selin Dikkaya oldu

Wings for Life World Run’ın resmi koşu lokasyonlarının dışında akıllı telefonlara yüklenen uygulama ile yapılan resmi uygulama koşularından biri de Hatay’da düzenlendi. Hatay’daki koşuda Selin Dikkaya, 10.30 kilometre ile birinci oldu.

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Wings for Life World Run redbull

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