73/c trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 73/c trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

İstanbul gibi büyük şehirlerde ve toplu taşıma kullanım oranlarının oldukça düşük olduğu yerlerde, gün içinde trafikte harcayacağımız süre gittikçe artar. Trafikte uzun süre kaldıkça gerek yorgunluktan gerekse yıpranan sinirlerden kaza yapma olasılığı artmaktadır. Bununla birlikte kazalara davetiye hazırlayan başka durumlar da mevcuttur. Bu hususlardan bir tanesi de seyir hâlindeyken araçlarda telefon ve benzeri elektronik cihazlar kullanmaktır. 73/c trafik cezası bahsi geçen durumlardan doğabilecek kazaları önlemeye yöneliktir.

73/c trafik cezası nedir?

Kuralların caydırıcı olabilmesi için bazı uygulamalara tabi tutan cezaları vardır. Sürücülere direksiyon başındayken telefon ve benzeri araçların kullanımını engellemek için çıkarılan 73/c kanun maddesinin ihlali durumunda para cezası uygulanmaktadır. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün 2023 Trafik Ceza Rehberi incelendiğinde 73/c trafik cezası maddesi ihlalin konusu net bir şekilde bulunabilir. Belirtilen rehbere göre 73/c trafik cezası maddesi ihlalin konusu gereğince seyir hâlinde cep veya araç telefonu ya da benzer haberleşme cihazlarını ele alarak kullanmak yasaktır.

73/c trafik cezası kimlere uygulanır?

Haberleşme cihazlarının seyir hâlindeyken kullanımından doğabilecek kazaları önlemeye yönelik bir önlem amacıyla uygulanan bu cezanın asıl muhatabı sürücülerdir. Aynı araç içinde sürücü olmayan sadece yolcu diyebileceğimiz kişiler haberleşme araçlarını kullanabilirken, sürücülerin dikkat dağılımını engellemek amacıyla sadece sürücülere uygulanan bir engelleme yöntemidir.

73/c trafik cezası tutarı ne kadar?

73/c trafik cezası tutarı yine 2023 Trafik Ceza Rehberi’ne göre 951 TL’dir. Sürücülerin dikkat etmesi gereken nokta ise bu cezada, cep ve araç telefonları ile benzeri haberleşme cihazlarının sürücüler tarafından çeşitli elektronik sistemler vasıtasıyla ele alınmadan kullanılıyor olması hâlinde bu madde hükümleri uygulanmaz.



