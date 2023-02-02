75 trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 75 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Karayolları Genel Müdürlüğü şehir içi yollar dışında kalan tüm yollardaki güvenliği sağlamak adına çalışan bir birimdir. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün can ve mal güvenliğini sağlamak adına uygulattığı bazı kurallar vardır. Bu kurallar kimi zaman levhalar, yazılı ya da ışıklı uyarılarla olabileceği gibi trafik polislerinin anında müdahalesi veya uyarısıyla da alıcıya aktarılır.

75 trafik cezası nedir?

Trafikte genellikle yetişkinlerin yer aldığını varsayarız ancak okul çağındaki çocukların da ulaşım faaliyeti içerisinde kimi zaman arabada yolcu kimi zaman ise yaya olarak yer aldığını unutmamak gerekir. Özellikle ilkokul çağı çocuklarının okula gidip – gelirken sadece kendilerinin değil yol boyu kendilerine rastlayan sürücülerin de dikkatli olmaları gerekir. Bu gerekliliği sürücülerin keyfiyetine bırakmamak için 75 numaralı kanun maddesi uygulanmaktadır.75 trafik cezası maddesi ihlalin konusu “Okul taşıtlarının “DUR” işaretini yaktıklarında diğer araçların durmaması; “DUR” işaretinin öğrencilerin binmeleri/inmeleri veya Yönetmelikte belirtilen haller dışında yakılması, okul taşıtlarının Karayolları Trafik Yönetmeliği ve Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde belirtilen hususlara uymadan kullanılması,” ihlal sebepleridir ve cezalandırılması gerekir.

75 trafik cezası kimlere uygulanır?

Kanun maddelerini sadece yayınlamak kimi zaman yeterli gelmez, denetlenmesi ve uymayanların cezalandırılması da gerekir. Ceza yöntemi çoğu zaman istenmeyen davranışın tekrarlanmasını önlemede iyi bir yardımcı görevi üstlenir. 75. maddeye göre ise kanunu ihlal eden tanımdan da anlaşılacağı üzere sürücü olduğu için ceza sürücüye uygulanır.

75 trafik cezası tutarı ne kadar?