74/a trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 74/a trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Yayaların ve sürücülerin yolculuk hâlindeyken uymaları gereken kurallar ilkokul sıralarından itibaren öğretilmektedir. En çok sürücü kurslarında değinilen bu kuralların, çeşitli kaynaklarla trafikte alıcıya aktarıldığını gözlemleyebiliriz. Trafikte uyuması gereken kurallar kimi zaman levhalarla kimi zaman trafik polisleriyle kimi zaman ise ışıklı trafik göstergeleri ile hatırlatılır. Bu hatırlatmalara uymak önce kendi daha sonra ise etrafımızdaki hatta belki de aracımızdaki yolcuların can ve mal güvenliğini sağlamaya yarayacaktır.

74/a trafik cezası maddesi ihlalin konusu bahsedilen uyarı sistemlerinin yani trafik polisi ve levhaların olmadığı durumlarda sürücülerin uyması gereken kurallarla ilişkilidir. 2023 Trafik Ceza Rehberi, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde bulunabilir ve bahsedilen rehber incelendiğinde 74/a trafik cezası maddesi ihlalin konusu şu şekilde açıklanır: “Görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışlarına yaklaşırken yavaşlamamak varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermemek.”

74/a trafik cezası kimlere uygulanır?

74/a trafik cezası maddesi ihlalin konusu incelendiğinde “yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermemek” ifadesinden de anlaşılacağı üzere 74/a trafik cezası araç sürücülerine uygulanır. Önceliğin her zaman yayada olduğu gündelik yaşamda çok pratik bir şekilde dillendirilirken bu varsayımın aslında belli bir kanun maddesine dayandığını bu ceza aracılığıyla rahatlıkla anlayabiliriz.

74/a trafik cezası tutarı ne kadar?

Sürücülere, yayalara öncelik verme konusunda güdümlü bir davranış kazandırmayı hedefleyen 74/a trafik kanununa uygun seyir hâlinde bulunulmadığı takdirde 74/a trafik cezası trafik polislerince sürücünün siciline yazılır. 74/a trafik cezası tutarı 1.979 TL olarak 2023 Trafik Ceza Rehberi’nde belirtilmiştir. Para cezasının yanı sıra ayrıca sürücülere 10 puan cezası da uygulanır.

