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65 yaş üstü için 'hafta sonu sokağa çıksınlar' önerisi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2020 09:09 | Son Güncelleme

4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilan edilmesinin ardından tam bir aydır zorunlu olarak evlerinde olan 65 üstü vatandaşlar için dikkat çeken bir öneri geldi. Gazeteci Cengiz Semercioğlu, herkesin evlerinde olacağı hafta sonunda yaşı ilerlemiş vatandaşlara izin verilerek 2-3 saat sokağa çıkmalarının sağlanması gerektiğini belirtti.

65 yaş üstü için 'hafta sonu sokağa çıksınlar' önerisi!

Dün Kabine toplantı sonrası halka seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına gidileceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Milletimizin tedbirlere uyması sayesinde salgının felaket düzeyine ulaşmasının önüne geçtik. Büyükşehirlerimiz ile Zonguldak ilimizde uyguladığımız hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması da salgının kontrolünde büyük fayda sağladı. Bunun için tarım, sağlık ve gıda hizmetleriyle temel üretim faaliyetlerini aksatmayacak şekilde bir süre daha devam ettireceğiz. 23-24-25-26 Nisan tarihleri arasında ise, yine 31 ilimizde sokağa çıkma sınırlandırmasını özellikle planlıyoruz"

65 YAŞ ÜSTÜ İÇİN FLAŞ ÖNERİ

Cumhurbaşkanı'nın açıklmasının ardından hafta sonuyla ilgili dikkat çeken bir öneri geldi.

Gazeteci Cengiz Semercioğlu, Hürriyet gazetesindeki köşesinde "65 yaş üstü hafta sonu sokağa çıksın" başlığıyla bir yazı kaleme aldı.

Milyonlarca yaşı ilerlemiş vatandaşların uzun süredir evlerde olduğuna dikkat çeken Semercioğlu, herkesin zorunlu olarak eve kapanacağı hafta sonunda 65 yaş üstündeki kişilerin hem cumartesi hem pazar 2-3 saat dışarı çıkmasını önererek temiz hava alarak yürüyüş yapmaları için yetkililere çağrıda bulundu.

BİR AYDIR SOKAĞA ÇIKMALARI YASAK

21 Mart 2020 tarihinde yayınlanan genelgeyle; 65 yaş ve üzeri ile bağışıklık sistemi düşük, ve kronik akciğer hastalığı, astım, KOAH, kalp/damar hastalığı, böbrek, hipertansiyon ve karaciğer hastalığı olanlar ile bağışıklık sistemini bozan ilaçları kullanan vatandaşların 21 Mart saat 24.00’den sonra ikametlerinden dışarı çıkmaları, açık alanlarda, parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım araçları ile seyahat etmeleri sınırlandırılarak sokağa çıkmaları yasaklanmıştı.


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