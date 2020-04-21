65 yaş üstü için 'hafta sonu sokağa çıksınlar' önerisi!

Dün Kabine toplantı sonrası halka seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına gidileceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Milletimizin tedbirlere uyması sayesinde salgının felaket düzeyine ulaşmasının önüne geçtik. Büyükşehirlerimiz ile Zonguldak ilimizde uyguladığımız hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması da salgının kontrolünde büyük fayda sağladı. Bunun için tarım, sağlık ve gıda hizmetleriyle temel üretim faaliyetlerini aksatmayacak şekilde bir süre daha devam ettireceğiz. 23-24-25-26 Nisan tarihleri arasında ise, yine 31 ilimizde sokağa çıkma sınırlandırmasını özellikle planlıyoruz"

65 YAŞ ÜSTÜ İÇİN FLAŞ ÖNERİ

Cumhurbaşkanı'nın açıklmasının ardından hafta sonuyla ilgili dikkat çeken bir öneri geldi.

Gazeteci Cengiz Semercioğlu, Hürriyet gazetesindeki köşesinde "65 yaş üstü hafta sonu sokağa çıksın" başlığıyla bir yazı kaleme aldı.

Milyonlarca yaşı ilerlemiş vatandaşların uzun süredir evlerde olduğuna dikkat çeken Semercioğlu, herkesin zorunlu olarak eve kapanacağı hafta sonunda 65 yaş üstündeki kişilerin hem cumartesi hem pazar 2-3 saat dışarı çıkmasını önererek temiz hava alarak yürüyüş yapmaları için yetkililere çağrıda bulundu.