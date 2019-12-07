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7 Aralık 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları! Büyük ikramiye ikiye bölündü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2019 23:15 | Son Güncelleme

Sayısal Loto oyununun 1277. çekilişi yapıldı. Sayısal Loto oyununun 1277. çekilişinde 6 bilen 2 kişi, 1 milyon 615 bin 350'şer liranın sahibi oldu. İşte MPİ 7 Aralık 2019 Cumartesi Sayısal Loto sonuçları...

7 Aralık 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları! Büyük ikramiye ikiye bölündü

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 7, 10, 11, 13, 31 ve 46 olarak belirlendi.

7 ARALIK SAYISAL LOTO SONUÇLARI

sayisalloto

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 143 kişi 5 bin 736'şar lira, 4 bilen 7 bin 572 kişi 81 lira 30'ar kuruş ve 3 bilen 138 bin 342 kişi ise 11 lira 85'er kuruş ikramiye kazandı.

Büyük ikramiye isabet eden kuponun İstanbul'un Bağcılar ve İzmir'in Bornova ilçelerinden yatırıldığı belirtildi.

(AA)

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