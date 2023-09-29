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    4. 70 yaşında dilencilik yapan adamın tacizini böyle ifşa etti! Cep telefonuyla yoldan geçen kadınların bacaklarının fotoğrafını çekmeye çalıştı

    70 yaşında dilencilik yapan adamın tacizini böyle ifşa etti! Cep telefonuyla yoldan geçen kadınların bacaklarının fotoğrafını çekmeye çalıştı

    29.09.2023 10:46 | Son Güncelleme:
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    Çin'in Guangdong eyaletinin Guangzhou şehrinde kaydedilen bir görüntü ülkede gündem yarattı. Sosyal medyada gündem yaratan görüntülerde 70 yaşında sokakta dilencilik yapan bir adamın yoldan geçen kadınların bacaklarını ve eteklerinin altını fotoğrafladığı anlar yer aldı. Görüntüler sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasındaki yerini aldı.

    Çin'in Guangdong eyaletinin Guangzhou şehrindeki bir mahalle arasında dilencilik yapan 70 yaşındaki adamın hareketlerinden şüphelenen kadın onu cep telefonuyla kaydetmeye karar verdi. Yerde diz çökerek dinlenen adamın sürekli olarak bir şeylerin fotoğraflarını çekmek için cep telefonunu kaldırdığını fark eden kadın adamın yoldan geçen kadınların fotoğraflarını çektiğini gördü.

    MAHALLE SAKİNLERİ YARDIM EDİYORDU

    Dilencinin görüntülerini sosyal medya hesabından ifşa eden kadın tartışmanın fitilini de ateşledi. Mahalle sakinleri yaşlılıktan dolayı çalışamayan adamın her gün aynı yerde dilencilik yaptığını söyledikleri adama yardımcı olduklarını dile getirdi.

    Bir sosyal medya kullanıcısı, "Yaptığı hareketten dolayı onu asla savunmuyorum ama yaşlı bir adamın dilendiğini görmek beni çok üzüyor" dedi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu kızlar onun torunu yaşında. Gerçekten iğrenç bir durum" yorumunu ekledi.

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    Anahtar Kelimeler:
    Çin Dilenci

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