70 yaşında dilencilik yapan adamın tacizini böyle ifşa etti! Cep telefonuyla yoldan geçen kadınların bacaklarının fotoğrafını çekmeye çalıştı

Çin'in Guangdong eyaletinin Guangzhou şehrindeki bir mahalle arasında dilencilik yapan 70 yaşındaki adamın hareketlerinden şüphelenen kadın onu cep telefonuyla kaydetmeye karar verdi. Yerde diz çökerek dinlenen adamın sürekli olarak bir şeylerin fotoğraflarını çekmek için cep telefonunu kaldırdığını fark eden kadın adamın yoldan geçen kadınların fotoğraflarını çektiğini gördü.

MAHALLE SAKİNLERİ YARDIM EDİYORDU

Dilencinin görüntülerini sosyal medya hesabından ifşa eden kadın tartışmanın fitilini de ateşledi. Mahalle sakinleri yaşlılıktan dolayı çalışamayan adamın her gün aynı yerde dilencilik yaptığını söyledikleri adama yardımcı olduklarını dile getirdi.

Bir sosyal medya kullanıcısı, "Yaptığı hareketten dolayı onu asla savunmuyorum ama yaşlı bir adamın dilendiğini görmek beni çok üzüyor" dedi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu kızlar onun torunu yaşında. Gerçekten iğrenç bir durum" yorumunu ekledi.