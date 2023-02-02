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74/b trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 74/b trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

25.01.2023 20:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En basit ifadeyle ulaşım güzergahı üzerinde yaya, yolcu ve sürücülerin bulundukları hal ve hareketlere trafik denir. Türk Dil Kurumu’nun güncel sözlüğünde paylaştığı tanımlara bakacak olursa ise: “Ulaşım yollarının yayalar ve her türlü taşıt tarafından kullanılması, gidiş geliş, seyrüsefer.” ifadesine rastlarız. İkinci bir tanımda da trafik “Ulaşım yollarında bulunan taşıt ve yayaların tümü” şeklinde açıklanmıştır.

74/b trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 74/b trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Sürücülerin ve yayaların güvenli bir şekilde ulaşım araçlarından faydalanmaları amacıyla uymaları gereken karşılıklı sorumlulukları vardır. Ulaşım yollarını pratik, güvenli ve sağlıklı kullanabilmek izin alınan bir dizi önlemler bulunur. Kırmızı ışıkta durmak, yeşil ışıkta geçmek gibi en basit ve en bilinen önlemlerden başlayarak, daha detaylı ve cezaya tabii kurallar da vardır.

74/b trafik cezası nedir?

Yayaların, yürürken dikkat etmeleri gereken yol güzergâhları olduğu gibi sürücülerin de seyir hâlindeyken uymaları gereken bir dizi kurallar vardır. Araç içine girdiği anda sürücünün kemer takma, aynaları kontrol etme, araç güvenliğini gerekli kontrollerle sağlama gibi bir dizi yerine getirmesi gereken önlemler vardır. Bu önlemlerin bazıları direk sürücünün kendisini koruyacağı gibi aynı zamanda yolda karşılaşılabilecek yayanın da güvenliğini sağlamaya yöneliktir.

Hem yayaları hem de sürücüleri olası kazalardan korumaya yönelik çıkarılan kurallardan birisi de 74/b trafik kanunudur. Özellikle okul yolu ve yaya geçitlerinde trafik polisinin olmaması durumunda, sürücülerin dikkatsiz davranmalarını önlemeye yöneliktir. 74/b trafik cezası maddesi ihlalin konusu 2023 yılı Trafik Ceza Rehberinde şu şekilde ifade edilmiştir: “Görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermemek”

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74/b trafik cezası kimlere uygulanır?

Ceza maddesini ihlal eden durumlara örnek olarak yayaya yol vermemek gösterilir, dolayısıyla cezaya tabi olan sürücülerdir. Sürücüler belirtilen ihlale sebebiyet verdikleri durumda trafik polisi tarafından cezalandırılırlar.

74/b trafik cezası tutarı ne kadar?

2023 yılı Trafik Ceza Rehberi'ne göre 74/b trafik cezası tutarı miktarı 1.979 TL’dir. Erken ödeme kapsamında %25 indirimle birlikte 74/b trafik cezası tutarı 1.484,25 TL olur.

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