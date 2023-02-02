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76/1-b trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 76/1-b trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

25.01.2023 20:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yolcuların ve sürücülerin trafik akışı içinde güvenli seyahat edebilmeleri için alınan bir dizi önlemler vardır. Yol yenileme ve bakım çalışmaları bahsedilen amacın bir parçasını oluşturmaktadır. Bununla birlikte, güvenliği sağlayabilmek için sürücü ya da yayaların inisiyatifine bırakılmayacak gereklilikler vardır. İşte bu gerekleri yerine getirebilmek için kanunlar üretilmiştir. Peki, 76/1-b trafik cezası nedir

76/1-b trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 76/1-b trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Ülkemizde Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından denetlenen ve uygulanan trafik kuralları güvenli, sağlıklı bir yolculuk deneyimi için hazırlanmıştır. Hazırlanan kurallar maddeler hâlinde sıralanmıştır. Her ihlalin bağlı olduğu bir madde numarası mevcuttur. 76/1-b gibi birçok madde numaralarıyla belirtilmiş kurallar mevcuttur. Bu kuralların bütünü bireysel ve toplumsal açıdan güvenli can ve mal taşıması için gerekli öngörülen yaptırımlardır. Bu yaptırımların uygulanmasını zorunlu ve denetlenebilir kılmak için ihlal durumlarına ceza yaptırımları getirilmiştir.

76/1-b trafik cezası nedir?

76/1-b trafik cezası maddesi ihlalin konusu trafikte demir yolu araçları ile kara yolunda toplu taşıma veya binek arabalarının karşılaşması sonucu doğabilecek kazaları önlemeye yönelik pratikleri içermektedir. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün Kanun ve Yönetmelikler başlığında bulabileceğimiz 2023 Trafik Ceza Rehberi dosyasında maddenin ihlal konusu şu şekilde ifade edilmiştir: “Işıklı işaret ve bariyerle donatılmamış demir yolu geçitlerini geçmeden önce, durmamak, herhangi bir demir yolu aracının yaklaşmadığına emin olmadan geçmek.”

Maddenin olası kazaları önleyebilmek için uygulamadaki önerisine göre demir yolu ile kara yolunun kesiştiği yerlerde, demir yolunun üzerinden geçmesi gereken araçların, tren vb. araçların gelmediğinden emin olmalarını sağlamaya çalışmaktadır. Sürücülerin demir yolu araçlarının geçişini kontrol etmeleri için durmalarını ve araç geçişinin olmadığından emin olmaları önerilir.

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76/1-b trafik cezası kimlere uygulanır?

76/1-b trafik cezası, maddenin ihlaline ve dolayısıyla kazalara sebep olan ya da olması ihtimal sürücülere trafik polisi veya diğer yetkililer tarafından uygulanır. Sürücülerin hem kendi hem de trafik içindeki diğer insanların can ve mal güvenliğini tehlikeye atabilecek ihmalini önlemek adına kabul edilen maddenin, trafik polislerince sürücüye uygulandığına tanık olabilirsiniz.

76/1-b trafik cezası tutarı ne kadardır?

76/1-b trafik cezasının tutarı 951 TL’dir. Ayrıca 20 ceza puanı uygulanacağını da hatırlatmakta fayda var. 76/1-b trafik cezası tutarı erken ödeme indirimiyle birlikte 713,25 TL olarak ödenebilir.

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