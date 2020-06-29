Hamilelikte 8. Hafta : 8 Haftalık Gebelik Gelişimi

Anne, tam 8 haftadır birlikteyiz. Ben büyüyorum ve sen de ilk günlere göre çok daha iyisin. Daha az mide bulantıları, daha az baş dönmeleri olduğundan ikimizi de sağlıklıyız. 8 haftalık gebelik kaç aylık olur diye soranlara; 2. ayında olduğunu söyleyebilirsin. Keşke Olmasa: Hamilelikte Mide Bulantısı İle İlgili Bilmeniz Gerekenler Gebelikte Bebeğinizin 8. Hafta Gelişimi Bu hafta ayak ve ellerimi net bir şekilde görebileceksin. Bacaklarım, dirseklerim tam da görülebilecek gibi oldu. Ben de senin elini sımsıkı tutup hiç bırakmamak için sabırsızlanıyorum. Kemiklerimin oluşması, kıkırdaklarımın gelişmesi; bu hafta da devam ediyor. En yenisi de ne biliyor musun? Ağzım, dudaklarım, damağım da artık yavaş yavaş oluşmaya başladı. Kulak kepçemin belirginleşmeye başladığını hissediyorum. Anneciğim ben büyüyorum… Seni en çok heyecanlandıracak olan cinsiyetim de belirginleşmeye başlıyor. 8 haftalık gebelik cinsiyet tahmini için şu an erken biliyorum. Bu hafta doktor sana bunu söyleyemez çünkü fiziki olarak belli değil. Ama beyin dokumdaki iç salgı bezlerinde oluşan hipofiz cinsiyetimin bir kız çocuğu mu yoksa erkek çocuğu mu olarak şekilleneceğini ayırmaya başlıyor.

Sabırsızlanıyorsunuz Biliyoruz!: Bebeğimin Cinsiyeti Ne Zaman Belli Olacak? Kas hareketlerimi oluşturan ve oluşumu kontrol eden bölgenin işlevsel olmaya başladığı bir dönemdeyiz. Beyin dokum hızla gelişmeye devam ediyor. Seni sevmekten hiçbir zaman vazgeçmeyecek olan kalbimde dört odacık var. Bu hafta kalbimin dört odacığı oluştu. Doktora gittiğinde, kalbimin dakikada 140 – 150 kere attığını duyacaksın. Gelmek için ne kadar heyecanlandığımı o zaman anlayacaksın. Birbirimize sevgi dolu bakacağımız günler çok yakın. Göz kapaklarım oluşmaya başladı bile. Gözlerimi açtığımda, karşımda seni görmek için sabırsızlanıyorum. Sana sarılacağım… Kollarım ve bacaklarım uzuyor. Çok hızlı gelişiyor vücudum. Beynimden başlayan bu gelişim, popoma kadar gidiyor. Şimdilik parmaklarımda perdeler var. Ama zamanla yok olduğunda, ben senin yanına geldiğimde, sana sarılmak ve elini tutmak için gelişimimi tamamlamış olacağım. Hamileliğin 8. Haftasında Bebeğinizin Büyüklüğü Anneciğim eminim 8 haftalık gebelikte bebeğin boyu araştırmalarını yapmaya başlamışsındır. Beni çok merak ettiğini biliyorum. Şu an benim boyum 10 ile 13 milimetre civarlarında. Daha çok küçüğüm. Ama seni hissediyorum. Bacak gelişimim bu haftadan sonra çok daha hızlı şekilde ilerleyecek. O yüzden boyum da hızla uzayacak.

Eminim benim ne kadar bir ağırlığım olduğunu da merak ediyorsun. İki aydır beraberiz ve sen günün çoğunluğunu beni düşünerek geçiriyorsun. Ben o kadar hafifim ki… Şu an 1 gram civarındayım. Minik bir hücrenin yavaş yavaş büyümesini düşün. Gelişimimi tamamlayıp yanına geldiğimde, zamanın nasıl geçtiğini anlamadığın şekilde büyümeye devam edeceğim. Kilom ve ağırlığım bu dönemde dışarıdan fark edebileceğin gibi değil. Hatta bana ultrasonla baktığında bile vücudumdaki detayları göremeyeceksin. 1.5, 2 santim arasında değişen bedenim, sana o kadar ufak gelecek ki… Kalp atışlarımı duyarak beni hissetmeni istiyorum. Küçücük bedenimle bu haftadan itibaren hareket etmeye başlayacağımdan, sana çok güzel duygular yaşatacağıma eminim. 8 Haftalık Gebelik Görüntüsü 8 haftadır gelişimim devam ediyor. Görüntüm değişiyor. Anneciğim, sen benim nasıl göründüğümü çok merak ediyorsun. Minicik bir bedenim ve kocaman bir kafam var. Ultrasonda bana baktığında vücut ayrıntılarımı göremezsin. Ama vücudumun aslında detaylı şekilde gelişmeye başladığını bilmelisin.

Burnum, gözlerim ve yüzüm şekilleniyor. Her ne kadar göremesen de göz kapaklarım oluştu. Sen sadece benim 15 cm olduğumu ultrasondan görebilirsin. Aslında ellerim de var. Parmaklarım hala perde perde. 8 haftalık bebek hareket eder mi sorusunu, bu hafta için yavaş yavaş hareket edebildiğimi söyleyerek cevaplayabilirim. Ben ilk hareketlerimi yeni yeni yapmaya başlıyorum anne. İlerleyen günlerde sana el sallayabilirim. Anneciğim üst dudağım bu hafta oluştu. Biliyorum ultrason fotoğraflarında bunu göremeyeceksin. Ama ben yavaş yavaş senin yanına gelmek için hazırlanıyorum. Her ne kadar beni kordon ile sen beslesen de benim senin yanında yemek yiyebilmem için dişlerimin çıkması, damak gelişimim ile olacak. Damaklarım altında tomurcuklanmalar başladı bile. Dişlerim çıktığında ben de senin gibi yemek yiyebiliyor olacağım. Ultrason Terimlerine Ne Kadar Hakimsiniz?: Tüm Ultrason Terimleri ve Anlamları Vücudumda sırt kasları ve omurgalar gelişiyor. Yavaş yavaş belirgin bir hal alıyor. Omurlarımda da sertleşmeler olmaya başladı. Ayrıca bizi birbirimize bağlayan kordon, içindeki damarlar işlevsel bir hal aldı. Cinsiyetimi göremesen de testis ya da yumurtalık oluşumu için gelişmeler oluyor.

1 gram ağırlığında olan bedenimi kaplayan deri incecik. Cildim şeffaf ve tertemiz. Çok ince olan derim, dünyaya gelmeme yakın korunaklı bir hal alacak. Orada yaşamak için hazır olduğumda, beni kucağına almanı sana söyleyeceğim. Gözlerim, sen göremesen de renklenmek için renk pigmentlerini oluşturmaya başladı. Göz kapaklarımı 26 hafta sonra açtığımda, sevgimi gözlerimden hissedeceğini çok iyi biliyorum. Gebeliğin 8. Haftasında Yaşayacağınız Değişimler Benim var olmam, rahminin büyümesi ile sonuçlanıyor. Şu an bir portakal büyüklüğünde olan rahmin, normale göre çok daha fazla tuvalete gitmene neden olacak. Bu seni endişelendirmesin; çünkü her şey yolunda. Ben büyüdükçe senin de rahmin büyümeye devam edecek. 8. hafta hormonların yoğun olarak salgılandığı bir hafta. Bu sebeple sivilce oluşumu gözlenebiliyor. Annecim, vücudunda büyük oranda artan bir hassasiyet hissedebilirsin. Hem hormonların hem şimdiden anne olmanın verdiği his ile bambaşka bir insan olmaya hazır ol. Bedeninde yaşadığın değişim ilk olarak göğüslerinde gözlemlenebilir. Hassas olmalarının yanı sıra göğüs uçlarında büyümeler ve kararmalar görülme ihtimali de var. Endişelenmemen gereken durumlar olduğunu bilmelisin.

Vücudunda yağ oluşumunun en çok olduğu dönemdeyiz. Üç ayı tamamladığımızda, üretilen yağ miktarında azalma olacak. Sivilce oluşumunun görülmesi tamamen artan yağ oranından kaynaklanıyor. Şimdilik biraz fazla olsa da ben üç aylık olduğumda, bu etkiler de yavaş yavaş azalacak. Biz bu süreçte birbirimize çok daha fazla alışmış olacağız. 8. Hafta Hamilelik Belirtileri Yaşadığımız bu dönem senin vücudunda bazı değişiklikler olmasına neden oluyor. Bu haftaya kadar vücudunda olan hormonsal değişimler, göğüslerinin bir beden büyümesi ile sonuçlanacak. Beni emzirecek olmanın heyecanı yanında, şimdiden bu bölgede büyümenin etkisiyle ağrılar söz konusu olabilir. 8 haftalık gebelikte mide bulantısı önceki haftalarına göre azalıyor. Ama benim senin vücudunda yaşattığım bu değişim, bazen bulantılarının olmasına neden olabilir. Bu seni biraz yorabilir. Çok sık tuvalete gidiyor olman, uykularının bölünüyor olması; bu dönemin biraz yorgun geçmesine yol açacak. Ama ben geldiğimde, bunların hepsini sana unutturacağımı biliyorum annecim.

Bu ay bacaklarında ağrıların oluşmasına da neden olabilirim. Hissedeceğin bacak kramplarına hazırlıklı olmalısın. Senin için krampların daha az rahatsız edici olmasını çok isterim. Etki kişiden kişiye fark edebiliyor. Bazen uykularını dahi kaçıracak kadar ağrılı olabilir. Ama böyle bir durumda bacağına hafif masajlar yapabilirsin. Sıcak su torbası kullanarak da bu ağrının azalmasını sağlayabilirsin. Kavuşmamız için sabırsızlandığım bu süreçte, organlarında yaşanan değişim sebebiyle sindirim sorunları yaşayabilirsin. Bunun önüne geçmek için mutlaka beslenme düzenine dikkat etmelisin. Gebelikte kabızlık probleminin ortaya çıkması söz konusu olabiliyor. Çözüm için yemeklerden önce çorba içmeye dikkat et. Mide yanması ile sık sık karşı karşıya kalırsan, bunun benim vücuduna etkilerimin arasında olduğunu lütfen unutma. Gün içinde aldığın gıdaların bu durumları tetiklemesine izin verme. Gebeliğin 8. Haftasında Beslenme İki aydır normal yaşantının dışında, benimle birlikte yaşıyorsun. Beslenme düzeninde ve gün içinde yaptığın eylemlerde birtakım değişiklikler var. Bu yüzden senden istediğim, 3 öğünü 5 ya da 6 öğüne yayman. Öğün sayısını arttırmanın yanı sıra, tükettiğin besinleri de sindirim sistemini zorlamamak adına acele etmeden yemelisin.

Biliyorum bu dönem ikimiz için de heyecanlı geçiyor. Ancak ben bu süreçte senin zarar görmeni istemiyorum. Baharatlı yiyecekler yemen, asitli besinler tüketmen ikimiz için de zararlı olacak. Ben senin vücudundan besleniyorum. İkimizin de sağlıklı olması için bu süreçte ne yiyeceğimize birlikte karar verebiliriz. Yağlı ve kızartılmış olan yiyecekleri bir süre tüketmekten uzak kalmak ikimiz için de zor olmayacak. Yaşadığın değişim vücudunda bazı sonuçlar doğurabiliyor. Bu yüzden sen de hamileliğin 8.haftasında karın ağrısı gibi bir sorunla karşılaşabilirsin. Bu durumun beslenme düzenini etkilemesine izin verme. Yemeklerden önce ya da gün içinde öğlen yürüyüş yapman; bize çok iyi gelecek. Sindirimin kolaylaşmasının yanı sıra, kaslarının da gevşemesini sağlayacak. Sağlığımız için tüketmen gereken bazı besinler var. Özellikle kalsiyum, demir, magnezyum ihtiyacını tam olarak karşılamamız gerekiyor. Anneciğim bu ihtiyacın karşılanması için koyu yapraklı sebzeleri, süt ürünlerini, deniz ürünlerini, badem, yeşil fasulye, ıspanak gibi gıdaları tüketebilirsin. Ayrıca sarı meyvelerin yenmesi vitamin alınması açısından önemli olduğundan, ananas yiyebilirsin.

Mutlaka uzak durman gereken ise tuz ve şeker olacak. İkimizin de iyiliği için ödem artışı sağlayacak tüm gıda ürünlerinden uzak durmanı istiyorum. Ayrıca mevcut ödemi atmak için de kiraz sapını kaynatarak çay yapabilirsin. Antioksidan içeren meyveleri tercih etmen senin için iyi olacak. Lifli besinleri bolca alıp, su tüketimini de maksimum seviyeye çıkarmalısın. Gebelik Boyunca Beslenme Konusunda Tüm Dikkat Etmeniz Gerekenler: Gebelikte Beslenme Rehberi Gebeliğin 8. Haftasında Dikkat Etmeniz Gerekenler Anneciğim, bu zamana kadar rahim için gelişiminden hormonların sorumluydu. Bu dönemden sonra ise rahim içi tabaka gelişiminde plasenta görev yapıyor. Vücudunun değişiyor olması 8 haftalık gebelik kesesi kaç mm olmalı gibi konuları merak etmene de neden oluyordur. Bilmen gerekenler arasında, plasentanın harekete geçmesinin kanamaya neden olabileceği de var. Bu durum seni korkutmasın. Bazen rahmin ben yokmuşum gibi alışkanlıklarını sürdürmeye devam edebilir ve lekelenme şeklinde kanama gerçekleşebilir. Dikkatli ol ve endişelenme. Birlikte geçirdiğimiz 8. hafta için bu gibi sonuçlar normal sayılıyor.

Plasenta İle Alakalı Daha Detaylı Bilgi İçin: Plasenta Nasıl Oluşur?, Ne İşe Yarar? Dikkat etmen gereken en önemli konu, bu dönemde testlerini eksiksiz yaptırman olacak. Anneciğim, bizim sağlıklı olduğumuzu öğrenmenin en iyi yolu bu. Doktor, ikimiz için de en uygun olan testlerin yapılmasını sağlayacaktır. Rutin laboratuvar testlerinin dışında tam kan sayımı, idrar kültürü, frengi testi, rahim ağzı kültürü gibi testler de yapılacak. Diyabet araştırması ve kan testi yapılması da benim ve senin sağlığının kontrolü açısından önemli. 8. hafta düşük riskinin hala devam ettiği bir hafta. Bu nedenle beni tehlikeye düşürecek her türlü hareketten kaçınmaya devam etmelisin. Seni biraz sıkabilir ama lütfen bizim için dinlenerek zaman geçirmeye çalış. Düzenli olarak normal tempolarda yürüyüş bize iyi gelebilir. Bunun dışında olabildiğince gün içinde ara ara yatarak dinlenmen, sağlığın konusunda problemler yaşamanın önüne geçecek. Gebeliğin 8. Haftasında Cinsellik Cinsel ilişkinin gebelik sürecinde bebeğe zarar vermesi gibi bir durum söz konusu değil. Uzmanlar hamile olan kişinin cinsel ilişkiye girmesinde annenin kendisini iyi hissettiği sürece bir sakınca olmayacağını söylüyor. Hamileliğin 8. haftasında olan kişiler de doktorun aksini söylemediği durumlarda cinsel ilişkiye girebilir.