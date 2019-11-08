HABER

8. Kattan düşen adam hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 05:03 | Son Güncelleme

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde henüz belirlenemeyen sebepten dolayı 8.

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde henüz belirlenemeyen sebepten dolayı 8. Kattaki evinin balkonundan düşen adam kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgiye göre olay, gece saat 03.30 sularında ilçeye bağlı Mustafa Kemal Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, 8. Kattaki evinde zaman zaman sigara içmek için balkona çıkan Özgür Yazan (41) henüz belirlenemeyen sebepten dolayı binanın altında bulunan pide salonuna ait şemsiyelerin üzerine düştü. Durumu fark eden ev halkı aşağıya inip baktığında Yazan’ın ağır yaralı olduğu gördü. Polise ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bilgi verildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı durumdaki Yazan, daha sonra özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunurken, konuyla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden... Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden...
İstanbul'da terör operasyonu: Çok sayıda gözaltı varİstanbul'da terör operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
İstanbul'da gece dev terör operasyonu! Çok sayıda gözaltı varİstanbul'da gece dev terör operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Belediye Başkanı'na tüfekli saldırı! 'Bu saldırılar bizi yıldıramaz'

Belediye Başkanı'na tüfekli saldırı! 'Bu saldırılar bizi yıldıramaz'

Üst düzey darbe! 4’er milyon TL ödülle aranıyorlardı

Üst düzey darbe! 4’er milyon TL ödülle aranıyorlardı

Flaş karar! Sevilen dizi veda ediyor!

Flaş karar! Sevilen dizi veda ediyor!

MasterChef'te sürpriz veda! İddialı isim elendi

MasterChef'te sürpriz veda! İddialı isim elendi

Arınç'tan canlı yayında flaş açıklamalar

Arınç'tan canlı yayında flaş açıklamalar

ABD'den Türkiye'yi kızdıracak itiraf! Skandal

ABD'den Türkiye'yi kızdıracak itiraf! Skandal

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Pakize Akbaba beraat etti!

Pakize Akbaba beraat etti!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da gece dev terör operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da gece dev terör operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Büyük vicdansızlık! Atı silahla yaraladılar

Büyük vicdansızlık! Atı silahla yaraladılar

Yaşlı adam, nehrin kenarında bileklerini keserek intihar etti

Yaşlı adam, nehrin kenarında bileklerini keserek intihar etti

Gümüşhane Belediye Başkanı Çimen'e silahlı saldırı girişimi

Belediye Başkanı'na tüfekli saldırı! 'Bu saldırılar bizi yıldıramaz'

ABD'den El Kaide elebaşıları hakkında bilgi verene 10 milyon dolar ödül

ABD Dışişleri Bakanlığı duyurdu: 10 milyon dolar ödül verilecek

7 Kasım 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları

İşte Süper Loto'da kazandıran numaralar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.